愛暉樓疑再現垂直傳播 多兩初確 與確診者單位共用污水喉 大廈增3室號撤離

昨增5確診 輸入3宗兩屬變種

本港昨增5宗確診，累計11,568宗確診和1宗疑似個案，新增3宗輸入個案中，兩宗驗出N501Y變異病毒株。兩名前日初步確診的友愛邨愛暉樓第3座居民昨確診，分別是66歲退休男子和6歲男童，涉22和21樓的09室單位。6歲男童為屯門東華三院鄧肇堅小學學生，傳染期內於4月1日曾回校，衛生防護中心稱因時間短，學校毋須強制檢測。

昨錄逾10宗初步確診，包括兩名同住愛暉樓第3座32室的家人。愛暉樓第3座累計錄4宗確診和2宗初確，涉3個09室、1個31室及1個32室。衛生防護中心稱該座09與10室、31與32室分別共用污水喉管，繼檢疫所有09室居民後，昨再安排2至26樓10、31及32室居民檢疫；09室共撤離約50人，10、31、32室估計約210人撤離。

消息稱，新增初步確診單位為2532室，涉14歲男童和71歲老翁，分別無病徵及在4月7日發病，病毒數值（CT value）分別為18及21，即病毒量較高。這單位與4月3日病發、71歲確診退休主婦所住的2231室坐向相鄰及相隔兩層，共用污水喉管。

醫生料仍有潛伏個案

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，新增初步確診與71歲退休主婦的發病日期相近，目前難斷定誰傳給誰，不排除有垂直傳播，若透過氣流可能下而上傳播，若透過污水流則可能上而下傳播，也可能是透過公用設施傳染。他說，由於愛暉樓在強制檢測後短時間內發現4宗個案，相信大廈內還有感染者，可能仍在潛伏期，建議其他未被檢疫的住戶在首次檢測後，若出現病徵應即時再次檢測，無病徵者亦可考慮隔5至7日再檢測，直至大廈無新確診；大廈住戶未來14日宜避免參加聚會，亦不應關門時開抽氣扇。

港大微生物學系講座教授袁國勇前日稱懷疑09室喉管垂直向下播毒，昨再有與確診者共用污水喉管的單位中招。房署回覆稱，愛暉樓今年2月出現首宗確診後已主動檢查單位內排水管，若發現問題會適切跟進，包括今次涉事的3個單位，跟進維修工程已於3月8日完成。

區議員質疑房署檢修喉管欠仔細

屯門區議員林健翔對維修喉管後仍疑發生垂直傳播感不解，「是否（維修）不夠仔細？我也不明白究竟是發生什麼事，說當初檢查過，無問題。街坊的要求只是安全。如發現問題，希望能即時改善」，他就此正向房署查詢。他說友愛邨其他樓宇亦出現喉管相關問題，包括有喉管漏水單位要等一周才獲處理，促增加人手。

另外，海洋公園表示得悉可能有一名確診者曾於4月6日到訪，尚待衛生防護中心確認，已特別清潔。

明報記者

（疫情第四波）