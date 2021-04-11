醫局本周起為院舍打復必泰 兩間評估後僅兩長者可打

業界：倘比例低 放寬探訪或要待清零

據港台等傳媒報道，醫管局本周會到安老院舍為院友打BioNTech，港島東醫院聯網外展團隊負責的兩間院舍，原本有13人報名打針，經評估後僅兩人適合接種。香港安老服務協會主席陳志育稱，若按醫管局所說，最終可以打疫苗的長者會較少，對院舍恢復探訪或有影響，「如果院舍員工和院友有七八成打疫苗，放寬探訪的風險會較低，如果參與或經評估適合打疫苗的比例較低，則要好謹慎（處理放寬）」。他估計，有可能未能靠打疫苗放寬院舍探訪，而要等社區清零才能恢復，其間或安排恩恤探訪，若院友有特別需要，而家人能提供72小時內陰性檢測證明，可在獨立房間探訪。

林正財倡家人接種並檢測或可放寬

安老事務委員會主席林正財接受本報查詢時稱，估計計劃開始初期醫護會較謹慎，故或有較多長者被評估為不適合打疫苗，待長者病情穩定可再接種。他說即使院舍長者有很多不適合接種，也可推其他放寬安排，例如家人有打疫苗並檢測，或也可放寬探訪。

（疫情第四波）