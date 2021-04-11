雀館爭復業 員工不想打疫苗須醫生證明 平機會稱「合理地需要」不違法 工盟：肯定不公

負責人：如怕死，會叫他先休息

麻將館、酒吧等至今未能復業，香港蔴雀娛樂有限公司負責人張家寧預計，政府將以有否打疫苗限制市民活動，他早前已要求員工打疫苗，冀藉此盡早復業。他向員工表示，除非獲醫生證明，例如懷孕、曾做手術等原因不能打針，則可以每14天做病毒檢測代替，「如果因為驚、怕死，覺得自己身體不適合打針，我叫他先休息」。

他說該店約有40名員工，年齡由20多歲至80多歲，逾半人已打了兩劑疫苗，料下月底全部員工完成接種，其中只有一名曾做手術的員工擔心，未知應否打針，張稱已着該員工諮詢醫生，若醫生認為不適合，會豁免他打針。張又稱，該店年紀最大員工80多歲，在他要求前已自行接種疫苗，張說當時曾勸對方不要打針，但該員工反稱是「孤注一擲」，希望打針後可盡快復工。

工盟批官員「出口術」增僱主逼打針

職工盟總幹事蒙兆達稱，若僱主以不能開工為由要求員工打疫苗，員工變相是沒有選擇。他批評官員不斷「出口術」，如稱會否放寬處所防疫限制要視乎有關處所人員注射疫苗比例等，增加僱主為經營而變相逼員工打針的可能。蒙兆達補充，若員工因不打疫苗被解僱或無限期停工，「肯定是不公平解僱」，因打針屬不合理工作指令，但按《僱傭條例》，能證實屬不公平解僱亦只能追討代通知金、遣散費等賠償，無法爭取復職。

港大醫學倫理與法律研究中心總監何維倫接受本報專訪時說，打疫苗者和沒打疫苗者在工作上受差別對待，是否公平需考慮風險等因素，例如若院舍職員染疫，會感染其照顧的體弱長者，風險或較其他行業高，差別對待或更容易合理化。但他認為，僱主應考慮部分人不適合打疫苗，作合適安排，例如容許他們在工作時間做定期檢測。

學者：應允不宜打針者工作時間定期驗

何續稱，《殘疾歧視條例》保障任何人不會因殘疾而在工作上受歧視，例如若僱主因僱員不打疫苗而要求僱員減薪或令其失去升職機會，可能構成歧視，但該條例同樣訂明，若歧視行為是為保護公眾健康、屬「合理地需要」，就不違法。

平機會回覆本報表示，打疫苗者和沒打疫苗者受不同對待，會否構成殘疾歧視，要視乎個別情况，若有關做法是為了保護公眾健康、屬「合理地需要」，即使做法歧視未打疫苗者，可能不屬違法。發言人又稱，若對是否已打疫苗者有不同對待，要考慮是否對公眾健康「合理地需要」，並顧及不適合打疫苗者的需要。

明報記者 馮樂琳 畢嘉敏

（疫情第四波）