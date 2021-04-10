前私隱專員認同收緊 指傳媒缺自我監管機制

蔣任宏稱新安排「算非常保守」

蔣任宏說，在大數據時代，網上有太多資料，要利用資料作不法活動愈來愈方便。他舉例，3年前發生國泰外泄資料事件，最近facebook亦出現資料外泄事故，影響很大，但對於每人的實質影響無人知道。他說，當有市民發現身分被盜用，報警也不會知道「失竊」來源，「他的資料是否在國泰事件被取得，是從公共冊取得，還是臉書取得，不會有人跟進，只知道他的身分被盜用，破案與否，也不會有人調查哪裏出事」。他認為一般人對私隱的關注時高時低，平時似遙不可及，但當出事卻似「殺到來」，而遇到社會議題，若私隱與其他公眾利益有衝突時，「一般（聽到）的聲音是有組織團體涉及的利益，他們很容易發聲，攞到聲音」，但少人為私隱發聲。他強調個人私隱亦受基本法保障。

對於新聞活動，《私隱條例》訂明，如有合理理由相信發表及播放該等資料是符合公眾利益的，不受條例的保障資料原則管限。被問今次收緊公司查冊可否豁免傳媒，蔣說關鍵是要符合公眾利益，但他認為現時沒有記者登記機制及有效的自我監管機制，「如何確保記者的所有活動都是像私隱條例所寫的豁免要求，活動是符合公眾利益？這是一條大問題」。

私隱例已可處理侵犯私隱？

蔣：專員懲處工具不夠阻嚇

他舉例曾有娛樂雜誌偷拍藝人親密照，公署認為是不公平蒐集個人資料。被問到私隱條例已可處理私隱被侵犯的問題，為何要從收緊公司查冊入手，他說私隱條例下，可讓專員懲處的工具非常不夠阻嚇力。記者追問關鍵是否在於私隱條例下的懲處，他反問：「點解唔係防止呢樣嘢發生？點解唔係源頭處理，堵塞資料來源？」

明報記者