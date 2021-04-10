同名兼身分證號碼似 官員稱不足0.01％董事

鄭松泰：收緊致港淪「國際洗錢天堂」

許正宇：我哋搵條命保住金融中心地位

對於外界關注只得部分身分證號碼，查冊時出現同名同姓的結果，難核實身分，許正宇稱，公司註冊處4月曾調查，公司登記冊上有58.8萬名持有香港身分證的香港公司現任董事，當中只有8對人士，他們的中文或英文全名，與身分證英文字母及3位數字相同，機會率很低，僅0.003%。副秘書長許澤森亦稱曾測試，公司登記冊上只有低於0.01%的董事，全名及部分身分證號碼相同，新安排下搜尋出來的結果，「99.9%係同一個人」。

鄭松泰在會上批評，政府稱要平衡知情權和私隱，這是偽命題，「身家清白的公司怕咩人查冊？」他認為現收緊查冊的做法是倒退，將鼓勵開空殼公司，輕則避稅，重則洗黑錢。他說，本港多個行業包括地產代理、律師、銀行、核數師等，甚至勞資追討都需要查冊。他並質疑，現有許多國家暫緩與香港移交逃犯，新查冊安排將「邀請國際逃犯來港」。

自由黨邵家輝發言時反駁鄭松泰，稱許多警察都身家清白，但為何被起底，而議員的個人資料也被上載網上，認為香港正面對私隱被侵害。委員會主席林健鋒認為，坊間有些奇怪言論，以往一提及私隱便「至高無上」，例如防疫檢測怕被盜取DNA，用「安心出行」又講成被侵犯私隱，但當出現鋪天蓋地的起底，甚至特首的個人資料都「通天」，這些說要保護私隱的人又不站出來。