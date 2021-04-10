昔反修訂 工聯倡工會納「指明人士」 律師地產界指未能查冊礙履職 交易風險增

政府文件：指明人士包括公職人員清盤人

昨日立法會會議上，有議員建議將律師、代表僱員的註冊工會納入指明人士。工聯會陸頌雄認為，不能令工友喪失入稟追薪的權利，建議將註冊工會納入為指明人士。自由黨邵家輝則問到指明人士中，公職人員的定義，財庫局副秘書長許澤森表示，公職人員包括政府人員、公共規管機構、財務機構須做查核的人，財庫局長許正宇稱，提交附屬法例時，會列明指明人士並諮詢議員意見。

地產代理：不能查董事全部資料或有刑責

香港房產代理業聯會主席郭德亮在港台《千禧年代》表示，不少物業買賣以公司名義交易，故要查核公司及其董事背景，過往曾出現假業主，擔心若日後不能查閱董事全部資料，交易雙方均欠保障。他又稱，地產代理有責任防止洗黑錢，如不能查閱董事全部資料，代理或因此違反守則，甚至有刑事責任。他認為，若政府必須收緊查冊，應將地產代理行業納入指明人士。

執業律師林志釉在同一電台節目表示，對政府修例方向感到擔心，他以買賣交易為例，律師要核實雙方資料，若收緊查冊所得的資料，律師難以執行職責，對交易雙方有風險。他指出，有限公司成立目的分別是交易及管有財產，以有限責任鼓勵商人投資，背後的代價是披露資料；又稱若只公開部分公司董事資料，不排除有人改名並冒名交易。

葉巧琦：資產調查離婚追討同需查冊

資深大律師葉巧琦表示，土地查冊及公司查冊是律師處理訴訟開首的指定動作，在資產調查過程中，這是重要步驟，包括她擅長處理的離婚案件，亦要透過查冊為客戶追討更多利益。她認為欠缺身分證部分號碼，訴訟時會構成關卡，而有準確住址亦是「最起碼的資料」。她說這些資料一直也公開，不明白為何要保密，認為社會需再討論。

「香港會計手足工會」昨到會計師公會遞交請願信，促請公會就政府有意限制公眾查冊與政府密切溝通，反映業界顧慮。工會表示，政府的建議將嚴重影響會計師的工作，影響本港資訊和新聞自由，以及香港作為國際金融中心的地位。