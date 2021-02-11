港府提英澳查冊「嚴」 未提星洲「寬」 新加坡可查完整身分證號碼 學者商會指收緊損營商

英查冊免費 披露董事國籍職業出生年月

對比不同國家的查冊制度，英國及澳洲不載列董事的個人身分識別號碼，英國訂明不向公眾披露住址；澳洲則可在特定情况下，申請用替代地址。這是政府上月底提出的例子，稱新安排與國際上其他普通法適用地區的公司法相若。不過，在英國查冊是免費且全球可查，所得資料包括董事國籍、職業、出生年份及月份。至於政府沒提及的新加坡，查冊與香港同為收費，該國公司註冊資料有披露董事完整的身分證號碼及國籍（見表）。

學者：想出蠱惑的人更難追蹤 認真做生意者更難「證清白」

對於政府重提收緊公司查冊，美國克林信大學經濟系副教授徐家健認為絕對是弊多於利。他稱無聽聞有企業反映因公司註冊處的私隱資料外泄而被騷擾，商界關注本港營商的透明度，有需要作盡職調查，但政府似乎無考慮有關方面的重要性。在新安排下，他認為被人利用作洗黑錢的風險會增加，「想出蠱惑的人，會用人頭，等你更難追蹤；但真正認真做生意的人，就要諗更多其他方法、成本更高的方法，說服對方自己無問題」。他認為將削弱本港營商競爭力，強調看不到收緊政策的必要性或迫切性。

ACGA指投資者壞消息：新制鼓勵貪污

會員來自全球逾百金融機構、上市公司等的亞洲公司治理協會（ACGA），研究總監Jane Moir亦反對收緊公司查冊，認為政府應撤回方案。她指出，身分證號碼是獨特的，但姓名卻可以有多種翻譯拼音，唯有透過身分證號碼才可確定調查對象。她認為，新查冊安排欠缺完整身分證號碼及住址，若有人希望逃過公眾監察，將會更容易，亦鼓勵了洗黑錢和貪污。她指出，投資者希望透過盡職調查，查清楚對方有否關連交易、持股量等，新制下將更困難，「對於投資者是壞消息」。她並指出，英國查冊是免費，並會披露該公司重要控制人資料，但香港只有執法人員可查閱公司備存的重要控制人登記冊。

國際商會港區會稱至今未獲通知諮詢

此外，國際商會香港區會日前去信立法會財經事務委員會，主席李澤培在信件表示，該會僅從3月30日的新聞報道得知事件，從未獲當局通知或諮詢意見，附上2013年該會給財庫局及立法會議員的信件，其中質疑當局修例或鼓勵貪污、洗黑錢和詐騙等。李澤培表示，有關措施或損害香港營商環境，以及本港對外界投資和貿易的吸引力，他對港府如此渴望推行有關措施，而無視措施可能帶來的損害，感到茫然（at a loss）。

鍾國斌撐收緊：時聞商界朋友被上門煩擾

代表商界的自由黨於2013年未有明確表態是否支持政府收緊公司查冊。該黨黨魁鍾國斌昨回應本報查詢，表示支持政府的建議。他稱商界大都反對公開太多董事資料，「如果有個通訊地址，為什麼需要住址？」他稱時有聽聞商界朋友被上門煩擾，故認同政府收緊查冊規定。

明報記者 何郁慧 馮樂琳

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676