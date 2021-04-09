不明確診者曾到訪 屯門愛定商場納強檢

據衛生防護中心公布的患者行蹤名單，至昨晚只有住愛暉樓第3座的71歲退休家庭主婦於4月4日到愛定商場「經典廚房」，翌日再到該商場。

8輸入 當中6人驗出變種病毒株

昨多10宗確診，8宗輸入個案為外傭，有6人驗出N501Y變種病毒株，當中5人來自菲律賓、1人來自印尼。暫有約10宗初步確診。

昨確診中有兩宗本地感染，其中1宗感染源頭不明的70歲老婦，獨居屯門友愛邨愛暉樓第3座。另一名確診的3歲女童與本地個案有流行病學關連，4月6日病發。她是4月2日確診、源頭不明的33歲無業男子（第11494宗）及4月3日確診的5歲男童（第11502宗）的家人，兩名男患者住將軍澳村。

友愛邨愛暉樓第3座因前日有人確診被納入強檢，昨晨愛暉樓地下設臨時檢測站，大批居民輪候檢測，人龍一度近百人。年過60的羅太認為要經常檢測有點麻煩，又形容自己洗手「洗到手指頭都爛」。

（疫情第四波）