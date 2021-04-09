何栢良籲港棄購 阿斯利康：供應計劃不變

腺病毒載體平台疫苗

許樹昌倡暫勿購

香港阿斯利康昨日表示計劃保持不變，將繼續與香港和澳門政府緊密合作，按照協議向港澳提供阿斯利康疫苗。

何：未滿60歲接種風險大於效益

何栢良昨日在商台《在晴朗的一天出發》表示，截至4月4日，歐洲約3400萬人接種了阿斯利康疫苗，222人現靜脈栓塞，即約每100萬人6.5宗，較背景發生率高，且當中約兩成人死亡。他認為，暫時不見阿斯利康的成效和安全較香港現有兩款疫苗優勝，加上本港疫苗供應充足，60歲以下港人接種阿斯利康的風險大於效益，認為港府無謂採購阿斯利康。

何又稱，歐洲藥管局分析血栓或涉腺病毒載體使抗血小板抗體產生，因此其他腺病毒載體疫苗都可能有這問題，應對此平台的其他疫苗都有戒心，包括強生疫苗，本港暫毋須考慮。何栢良認為港府現毋須急於買第三款第一代新冠疫苗，應考慮買能有效預防變異病毒株的第二代疫苗。

許樹昌昨稱，目前懷疑腺病毒載體疫苗，可在部分接種者身上刺激身體產生抗體對付血小板，令血小板在腦部大靜脈積累且栓塞，而身體其他部分的血小板水平則下降，過往主要在長期使用薄血藥的病人身上出現，如接種的女士本身有服避孕藥，可令血栓風險更高。

除了阿斯利康，強生、康希諾、俄羅斯疫苗都用腺病毒載體，許樹昌說不排除有關血栓情况會同樣在其他腺病毒載體疫苗出現，建議本港先觀察更多數據出爐，毋須急於買腺病毒載體疫苗。

（疫情第四波）