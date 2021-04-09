何栢良籲港棄購 阿斯利康：供應計劃不變

【明報專訊】歐洲藥管局和世界衛生組織指牛津大學-阿斯利康新冠病毒疫苗與罕見血栓有關連，其可能存在的因果關係尚待研究。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良建議港府毋須採購阿斯利康疫苗，對於其他同樣使用腺病毒載體平台的疫苗都要有戒心。政府抗疫專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌亦建議先監察更多數據，本港不應急着購買腺病毒載體平台的疫苗。
腺病毒載體平台疫苗
許樹昌倡暫勿購
香港阿斯利康昨日表示計劃保持不變，將繼續與香港和澳門政府緊密合作，按照協議向港澳提供阿斯利康疫苗。
何：未滿60歲接種風險大於效益
何栢良昨日在商台《在晴朗的一天出發》表示，截至4月4日，歐洲約3400萬人接種了阿斯利康疫苗，222人現靜脈栓塞，即約每100萬人6.5宗，較背景發生率高，且當中約兩成人死亡。他認為，暫時不見阿斯利康的成效和安全較香港現有兩款疫苗優勝，加上本港疫苗供應充足，60歲以下港人接種阿斯利康的風險大於效益，認為港府無謂採購阿斯利康。
何又稱，歐洲藥管局分析血栓或涉腺病毒載體使抗血小板抗體產生，因此其他腺病毒載體疫苗都可能有這問題，應對此平台的其他疫苗都有戒心，包括強生疫苗，本港暫毋須考慮。何栢良認為港府現毋須急於買第三款第一代新冠疫苗，應考慮買能有效預防變異病毒株的第二代疫苗。
許樹昌昨稱，目前懷疑腺病毒載體疫苗，可在部分接種者身上刺激身體產生抗體對付血小板，令血小板在腦部大靜脈積累且栓塞，而身體其他部分的血小板水平則下降，過往主要在長期使用薄血藥的病人身上出現，如接種的女士本身有服避孕藥，可令血栓風險更高。
除了阿斯利康，強生、康希諾、俄羅斯疫苗都用腺病毒載體，許樹昌說不排除有關血栓情况會同樣在其他腺病毒載體疫苗出現，建議本港先觀察更多數據出爐，毋須急於買腺病毒載體疫苗。