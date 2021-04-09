經濟位近萬元 英返港航班兩小時售罄 婦撲飛不果未能見智障女 斥政府只開兩班

國泰600位 網站開售即死機

兩班分別於4月21日及28日從倫敦回港的指定航班昨日開放預訂，經濟艙票價最少9700多港元，特選經濟客艙約16,500港元，商務艙約34,400港元。國泰航空昨晚回覆表示，兩個特別航班約600個機位均已售罄，就昨午網站系統繁忙而未能登入深表抱歉。

曾滯留英國的觀塘區議員畢東尼表示，「離晒譜，平時我用四百幾（英）鎊來回」，又指自己從泰國「過冷河」回港，倫敦直飛泰國及泰國直飛香港的機票票價合共才7000多港元，比一張指定航班經濟客位機票便宜。

六旬婦去年赴英湊孫

未料港封關「被困」4月

63歲的鄭女士在港的智障女兒正住宿舍，過往經常見面。去年12月其移民英國的兒子盼她暫時到英國「湊孫」，未料其後港府禁止英國航班抵港，她「被困」英國4個多月，早前女兒生病，只能與她視像通話。鄭女士不諳英語，不敢經其他國家「過冷河」再回港，其子及另一名在港女兒昨一同「撲飛」均失敗。她不忿道：「為什麼規定兩班機？既然開放了讓人回來，願意回來的人你就應該讓他回來啊。」

移居英國者Michelle表示，家翁去年10月到伯明翰探望自己一家，隨後被迫滯留當地。她昨日等了45分鐘仍未能登入網站，最後反而由身處香港的親友打電話，買到一張4月21日回港的經濟客位機票。她認為安排比較差，「600多個機位明顯不夠，我估只有很小部分人會買商務客位，大部分人都是搶經濟客位」。

華逸酒店接收檢疫 與屋苑共用通道

另外，青衣華逸酒店將用作接收從英國抵港的旅客。葵青區議員郭子健表示，與酒店及附近藍澄灣管業處商討，有別於上一輪由酒店安排接駁巴士接送到區外，檢疫者將會自行乘搭的士或經屋苑通道離開，郭子健表示華逸酒店與藍澄灣共用同一條通道，對此表示擔憂，盼政府能安排入境者住其他檢疫設施。

（疫情第四波）