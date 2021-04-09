接種率7.5% 林鄭：未吸引更多人「很疑惑」

工聯街訪：39％稱不會打疫苗

工聯會九龍東團隊上月30日以街訪調查逾700人，39%人表示不會接種疫苗，當中37%因擔心副作用，28%本身有長期病。另分別七成及六成市民認為，打針後可免檢疫往內地、澳門，以及放寬到醫院、院舍探訪能增接種誘因。

議員憂港疫苗欠認受礙國際通行

林鄭：料國產疫苗將獲世衛認同

立法會議員田北辰指市民關注疫苗認受問題，會否接種某疫苗後去不了某地方，籲港府與其他國家或地區包括內地談疫苗通行時，爭取認受本港使用的兩款疫苗，相信有助推高接種率。林鄭月娥回應說，至前日有50萬港人打了首針，接種率約7.5%不算理想，對於未能吸引更多人接種感到很疑惑，願聆聽各界提出的辦法。她稱能力範圍內的措施已提出，包括要兩周檢測一次的從業員打了兩針後不用再定期檢測、教職員打針後學校也可100%恢復半日制面授，但至今未能發揮效能。

林太續稱，會爭取所有在港使用的疫苗都不被排斥或歧視，又指世衛組織和國家已發聲促不要搞「疫苗政治化」和「疫苗民族主義化」，應以科學態度對待，本港目前使用的BioNTech（復必泰）疫苗大部分地方都接受，相信國產疫苗稍後亦會獲世衛認同，會令港府爭取工作容易很多。

至於菲律賓疫情反彈，能否讓當地人打針後再落地檢疫到港，林太指出，如要求某地方的人入境檢疫21日且要打針，首先要知該處有否疫苗供應，否則等於不准入境，需考慮這些實際問題。

（疫情第四波）