政府研推「來港易」 內地客免檢疫 林鄭：已跟中央說過 旅業：倘返內地仍要隔離 無幫助

至今12萬人用 回港易擬擴廣東外

「回港易」計劃容許在廣東省的港人獲病毒陰性證明後，回港時可免14天檢疫。衛生署稱由去年11月至前日，經「回港易」返港的香港居民逾11.7萬人。

林鄭解釋「來港易」：

來自同一低風險區沒理由差別對待

林鄭月娥昨稱，已親自跟中央說過在什麼情形下讓港人不需14日檢疫回內地；亦親自跟廣東省領導說過，探索在什麼情况下可有序地恢復兩地人民不需檢疫14日往來；亦已重新啟動與新加坡商討「旅遊氣泡」。她又說正籌備將「回港易」擴展至廣東以外，同時部分內地人如拿到配額，亦可經「來港易」來港，她解釋來自同一低風險地區沒理由有差別對待，有決定後會盡快公布。

消息：來港易要求類似回港易

雙向免檢需待內地通關

政府消息表示，「來港易」的要求類似「回港易」，即須檢測，而推出時間、所涉地區等尚待落實。消息又稱，「來港易」只是港方單向免檢疫，尚待內地願通關才討論健康碼雙向免檢疫。

許樹昌認為，若擴「回港易」，應選無本地確診的省市，並要隨疫情調整，一旦有關地區出現本地傳播應即時停止；若推「來港易」亦適用同一原則。

許樹昌料港須14日不明個案「清零」

本港不明源頭個案持續25日低於5宗，但據許樹昌對內地當局的理解，香港起碼有14日本地源頭不明個案「清零」才有機會恢復更多兩地往來，免回程時帶病毒到內地。許又建議本地導遊應盡快接種疫苗，因為無論日後恢復本地團或帶團到內地，幾十人聚集有風險。

旅遊界立法會議員姚思榮認為，即使「回港易」擴及多省，並推「來港易」，若返內地要隔離14天，對旅遊業沒幫助，只對有急事需到港處理或商務客較吸引。姚又說，特首盼兩地能免檢疫往來，但港府仍需和廣東省地方官商討細節，「估計中央都會支持，但去到地方，大家就有顧慮，因為出問題都要問責。所以去到廣東省、大灣區如何開放？有什麼前提條件？限額多少？會否深圳先行？」他估計新加坡旅遊氣泡應比中港雙邊免檢疫更快成事。

賓館業者稱好消息：增廉宿需求

香港旅遊業賓館聯合總會創會會長李嘉龍認為，擴「回港易」或推「來港易」都是好消息，可減一半檢疫時間，相信部分人會選擇回港處理事務，這批人對廉價住宿有需求，估計其行業可受惠。其賓館目前八九成生意為月租，月入僅及過往全盛時期四五成。他又稱，若旅遊業逐步復蘇，會預留四五成月租客，另預留一半給旅客，「始終日租回報高少少」。

批發及零售界立法會議員邵家輝認為，政策放鬆一定有幫助，但「（內地人）來不來就是一個問題」。他指過往零售業三分之一為旅客消費，「復活節見到人流好多，相信本地環節應該都不錯，但要做到100%，始終需要開關，才可以恢復當年光景」。

許樹昌約一個月前與廣東省衛生部門開會，對方關注半年間香港有19名康復者在內地驗出病毒，雖無引起當地爆發，但憂香港會否輸出疫情；香港專家遂解釋在港確診者有抗體可出院，殘餘病毒無傳染性，許建議康復者由病發起計5星期才回內地免被隔離。

明報記者

（疫情第四波）

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