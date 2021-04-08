理大衝突「家長車」司機 加控妨礙司法

控方稱兩人涉助犯案者逃走

兩案被告分別為售貨員梁祖光（24歲）及建築安全主任陳鎮洋（32歲）。控罪指他們分別於前年11月20日，在紅磡暢運道危駕私家車；及於前年11月18日，在紅磡繞道近理大李兆基樓危駕客貨車。新增控罪指，兩人意圖妨礙司法公正，即協助他人逃避警方逮捕。

據了解，首案被告駕車到一個通往理大的水渠口旁，其間被警員截查，被告一度開車逃脫碰到警員，警方事後在其手機發現已標記的渠務署圖則。次案被告則連同其他車輛駕車到一地點等候，警員截停時看到有人游繩離開理大。

另外，4名理大學生林銘堯、姜祖育、姜紹熙、陳蘊儀及理大畢業生陳卓超被指在理大校園內參與暴動，同被控一項串謀暴動罪，案件昨再提訊，裁判官批准控方轉介申請，押後至本月27日在區院再訊。現正還押5人均申請保釋，但被裁判官拒絕，5人繼續還押。

【案件編號：KCCC823、824/20、826/21】

（反修例風暴）