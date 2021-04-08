認暴動判入教導所 中槍14歲少年求情稱沒怪警

稱受群眾情緒影響到場示威

現年15歲的被告，早前承認前年10月4日在元朗大棠路及青山公路元朗段交界與其他人參與暴動；他另被控的意圖造成身體嚴重傷害罪獲撤控。被告的父母及親友到庭旁聽，10多名被告的朋友在庭外守候結果，有女親友散庭後告知眾人結果時不禁落淚。

辯方資深大律師駱應淦求情時說，法庭早前為被告索取的教導所報告內容非常正面，被告有極大悔意；其父親寫的求情信亦表示，兒子已痛改前非，承諾會好好管教兒子，冀法庭給他一次機會。駱應淦續稱，被告入世未深，受群眾情緒影響，響應連登討論區的號召才到現場，自覺受了槍傷亦是應得。主任裁判官蘇文隆表示，考慮辯方陳辭、事件嚴重性及被告受槍傷等因素後，判他入教導所，並須留下刑事紀錄。

案情提到，涉事便衣警員當晚駕車返元朗警署，途中遭示威者包圍，要求他出示委任證，其間示威者以雨傘及鐵通施襲，兩度向他擲汽油彈。警員懷疑有人企圖搶槍，向人群開了一槍並射中被告大腿，被告事後在手術中取出3塊彈殼碎片。

【案件編號：FLCC700046/20】

（反修例風暴）