「祈禱遊行」 李卓人楊森認罪不認錯 黎智英同認集結 李：歷史會判我們無罪

下周五判刑 李楊准保釋

3名認罪的被告依次為黎智英（73歲）、楊森（73歲）及李卓人（64歲）。區院法官胡雅文聽取3人求情後，將案押後至下周五（16日）判刑，批准楊森和李卓人繼續保釋，其間楊須交出旅行證件；黎智英則因他案繼續還押。

在8．18案被裁罪成的何俊仁、吳靄儀及何秀蘭亦有到庭旁聽。李卓人在庭外說，由於自己另涉的「818泛民流水式集會案」已申請上訴，故在本案決定選擇以「公民抗命」方式認罪。

黎求情稱不涉暴力利益

黎智英由資深大律師蔡維邦代為求情稱，黎對香港經濟及傳媒業貢獻良多，並引用2014年佔中案，指兩案雖同涉阻塞交通，但本案案情輕微很多，而黎非帶領者，犯案時間短，不涉暴力或金錢利益，望以罰款處理；即使法庭認為須監禁，冀判以緩刑，或基於本案與2019年的社運事件是互相牽連下，與黎另涉的818泛民流水式集會案判刑同期執行。

楊提西西弗斯：鍥而不捨爭民主

李引曼德拉：準備好為理想獻出生命

楊森選擇讀出自行撰寫的求情信，但胡官見信中開首提及「認罪但不認錯」，一度向楊的代表大律師陳偉彥質疑其答辯，最後楊確認認罪及無悔意。楊在信中引用政治哲學家羅斯（J. Rawls）的公平理論和穆勒（J.S. Mills）的《論自由》等，指自己不惜以身試法、以和平方式公民抗命抗議惡法，並願意接受法律刑責，又寄語「港人切勿受強權嚇怕」。最後他引用法國作家卡繆的《西西弗斯神話》，稱「我會欣然下山，再次從山腳將石頭推上山頂」，以和理非方法鍥而不捨爭取民主、法治、人權和自由。

代表李卓人的大律師黃宇逸引述「6.21圍警總案」指出，該案有警員及示威者受傷，但本案沒證據顯示有人受傷，且遊行期間李曾呼籲群眾讓出一條行車線供行車用。黃又讀出李卓人以英文寫的信表示，李亦稱「認罪但沒做錯」，並引用已故南非前總統曼德拉的話「我已準備好為此理想而獻出生命」。

控方指遊行逾1小時阻車路

控方案情指案發當日下午約1時半，3被告與數百人從修頓球場出發遊行，沿莊士敦道、花園道等前往聖約翰座堂，沿途唱宗教歌曲及叫口號，歷時一個多小時，阻塞多條行車路，附近一帶交通於當晚約8時才回復正常。

本案為15名泛民涉及4宗反修例未經批准集結案的第二宗，緊接於上周裁決的818泛民流水式集會案，該案黎智英、李卓人等9人分別被裁定組織及參與未經批准集結兩罪，將與本案同日判刑。

【案件編號：DCCC 537/20】

明報記者

（反修例風暴）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676