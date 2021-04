「祈禱遊行」 李卓人楊森認罪不認錯 黎智英同認集結 李：歷史會判我們無罪

【明報專訊】壹傳媒創辦人黎智英、職工盟秘書長李卓人及民主黨前主席楊森,涉前年8月31日參與在港島舉行的「為香港罪人祈禱大遊行」,昨日在案件開審前承認同一項「明知而參與未經批准集結罪」;其中李卓人在認罪時說:「I plead guilty, but I've done no wrong. The history will absolve us.(我認罪,但我沒做錯,歷史會判我們無罪)」楊森讀出撰寫的求情信稱:「我認罪但不認錯,也不會求情,亦不作上訴」,並引用神話人物西西弗斯的遭遇,稱自己會鍥而不捨地以「和理非」方式爭取民主。