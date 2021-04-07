黃浩銘：即使泛民重啓內地接觸 無助解港困局

指新選制減「舊泛民」參選空間

有意見指從政者應爭取政見相異者的支持，黃浩銘認為，立法會議員肩負監督政權的責任，要求民主派向政見相左的選委爭取提名，是「要求過高、並不合理」，反問：「如果民建聯一定要問民主派取提名才可參選，他們願意嗎？」他認為，新制度為所謂「舊泛民」度身訂做，旨在縮減他們的參選空間，堵截選舉彰顯真實民意的機會；他估計，2019年區議會選舉後，香港再無公平、公開、公正的選舉。至於民主派需否轉型，黃浩銘說，即使民主派了解內地事務，亦無助解開香港困局，反指建制派應研究香港民意，並如實地向北京反映。

劉慧卿：制度不變 不應再選

劉慧卿昨日在商台節目《在晴朗的一天出發》中形容新制度有如「行騎樓底戴三頂鋼盔」，即非常安全，質疑日後選舉不再公開公平。她說，以往可自由參選，但料日後將有非常大局限，參選人須四處拜票，並證明不曾發表當權者不喜歡的言論。劉認為如此參選不值得、無意義，若制度不變便不應再選，稱整個民主陣營須思考。

盧文端上周在本報撰文，提出「舊泛民」與「新泛民」的討論：「舊泛民」指「存在且被外界認定為泛民，而不接受新選舉制度的政團及人士」；後者指「正在冒起且自我認定為泛民，但接受新選舉制度的政團及人士」，文中又點名提及，狄志遠、湯家驊都自稱民主派。

（新選舉制）