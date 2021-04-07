馮檢基：籲資審委釐清參選準則 會否再選？「唔得閒諗」

未來無可能擋法律通過

在馮檢基看來，新選舉制度下，民主派參選空間必然收窄，他認為資審委必須釐清準則、「白紙黑字」列出參選資格，「范太（范徐麗泰）說去美國與人握手都不可以，立法會議員、建制派與他們握手，是否也不可以？」他指出，當參選無客觀準則，選委提名時亦會傾向保守，「如提名了『反中亂港』的人便『大鑊』了？」此外，他引述過往選舉呈請案例，強調若取消參選人資格，事前必須給予機會該人解釋。

選委會將由1200人增至1500人、分5界別，其中新增第五界別，即人大、政協及有關全國性團體香港成員，馮檢基指出，以往素人尚可擺街站爭取提名，「現時無法擺街站，都不知去哪裏找人（提名）」，稱在新制度下即使建制派亦更難入閘，「（全國人大常委）譚耀宗要選，人人給（提名）票你啦；但建制派的張三、李四去選，都不容易的」。

馮檢基相信，新的90席立法會組成下，再難有「議會戰線」阻礙法律通過，但認為亦可有身分地位、平台發言，以影響政府民生決策，但他亦指各派空間同樣收窄，因議會組成太分散，難有政黨可獲20席或以上，「以往拿到10多席已是三分之一，民主派更有四成議席，但以後無一陣營可有三四成議席」。

難言呼「打倒共產黨」犯禁否

被問到民主派日後可否高呼「平反六四」、「結束一黨專政」，馮檢基認為如法例無列明禁止便可。他舉例，共產黨亦自稱並非一黨專政，「以此為例，反對一黨專政要被捕？看不到」，但若說打倒共產黨、消滅共產黨，他說難言有沒有問題。

（新選舉制）