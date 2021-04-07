黃梓謙：稱民主派應認識國家 否則難有效服務港人

民主黨近日設「內地及政制事務專責委員會」，研究內地政策與國情，做法引起爭議。黃梓謙表示，為該黨成立委員會感到高興，認為是重要一步，他不認同這是「出賣初心」、「跪低」之舉，指在「一國兩制」下，若政黨拒絕了解內地，便難以有效地服務港人。他認為，只要遵守基本底線：擁護《基本法》、效忠特區、尊重《港區國安法》及憲法，毋須事事認同內地。

遵底線毋須事事認同內地

稱爭提名不是屈辱

日後參選須經過重重關卡，包括向選委會五大界別各取提名。黃梓謙不認為這是「屈辱」的條件，指爭取他人支持屬政治的一部分，質疑不接觸意見相異的群衆是「活在自己的世界」。至於資格審查委員會審查候選人資格，他稱要求合理、門檻很低，認為民主派仍有參選空間。

面對議會新形勢，黃梓謙認為民主派仍值得參選，才能代表某些選民的聲音，但日後建制派、民主派同應擺脫意識形態之爭，議會不局限於「絕對支持和反對」，反而應設法改善每個法案，「香港未必需要一個『為反而反』的態度，但真是做得不好的法案就可以反對，但反對以後，需提出更好的方案」。

理大衝突曾陪學生離開

自稱「中間偏左」

黃梓謙早前在聯合國人權理事會會議發言，為港區國安法護航，遭前香港眾志主席羅冠聰批評由「中間派」變成「極左路線」。黃梓謙形容自己的政治立場是「中間偏左」，親基層、倡資源再分配；又指於前年11月理工大學衝突期間，曾陪同被圍堵的學生離開，反問：「是否所謂『極左的人』會做的事情？」被問是否有意參選或當官，他說專注自身工作，暫無計劃進一步參政。

（新選舉制）