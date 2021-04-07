溫和派看新制：紅線外有空間

【明報專訊】中央大幅修改香港選舉制度，民主派普遍預視參政空間收窄；惟建制派以至中央官員、學者同時放話，強調新制度下絕非「搞清一色」，甚至表示溫和泛民與中間派有望「站穩腳跟」。本報找來3名立場較溫和的政界人物，包括狄志遠、馮檢基及黃梓謙，點評新選舉制度下是否仍可作為。3人認為，新制度下縱有「紅線」，包括預料再無「議會戰線」，不能觸及「港獨」、勾結外國勢力、攬炒等議題，但認為底線以外仍有空間，可爭取改善民生。
不過，社民連主席黃浩銘認為，香港再無公平、公開、公正選舉，並指即使民主派了解內地事務，亦無助解開香港困局。
明報記者 邱榕瀅、張彤
狄志遠：六四應平反 不覺違紅線 李柱銘仍「絕對是愛國者」
新思維主席狄志遠近日找來10多名志同道合者「埋班」，未來半年盼做政策研究、與左中右交流接觸。在他看來，新選舉制度下有港獨、外國勢力、攬炒3條「紅線」，認為仍可批評政府、共產黨施政不顧及民意。香港作為中國境內難得公開悼念六四之地，狄志遠認為六四理應平反，不違紅線；甚至高呼「結束一黨專政」，仍可被定義為「愛國者」，因出發點是冀令國家有民主化發展；又說即使在當下時勢，已故的司徒華，及民主黨創黨主席李柱銘仍「絕對是愛國者」。
3紅線：港獨外力攬炒
選舉制度修改，遊戲規則改變，日後可有興趣參選？狄志遠只說團體積極考慮在社會上發揮角色，包括參選，他本人亦不排除任何可能。立法會近日再改《議事規則》，但他認為議會內處理民生問題仍有很大空間，甚至可摒棄政黨爭拗，與建制派合作爭取，「民生為何不與建制派合作？我在1991年當立法局議員，八黨聯盟爭取中央公積金，給政府很大壓力」。狄志遠亦指出，民主派在立法會從來非多數，「心態是回歸港英年代，由零開始，寸土必爭」，他認為若放棄議會，對民主運動不利，包括發言空間、平台減少，民主力量亦會萎縮，籲泛民調整定位、走溫和理性、務實路線。
籲泛民民生問題與建制合作
日後欲參選須獲選委會五大界別提名，狄志遠稱拜會選民亦是卑躬屈膝，參選爭取支持必然要謙卑，不應介意，甚至認為若謙卑爭取支持，或得到選民更多「同情分」。對於民主黨主席羅健熙稱難以找工聯會會長吳秋北要提名，狄志遠笑言羅、吳二人爭拗已久，自然難爭提名，「找個最難啃的，當然困難，或者有選委本身較開明、主動說羅健熙我支持你，樂見其成呀」，他並籲選委提名時應促成多元競爭，否則是愧對社會責任。
民主黨前主席李永達曾質疑他並非民主派，狄志遠認為無人可擁抱某個標籤，自言理念與泛民90%相同，相異處在於手段，強調「對話總比對抗好」，現「新思維」仍在探討應否另組新黨，有人憂慮若另起爐灶如同否定以往工作；亦要顧及開戶口、註冊等操作問題。