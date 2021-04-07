溫和派看新制：紅線外有空間

不過，社民連主席黃浩銘認為，香港再無公平、公開、公正選舉，並指即使民主派了解內地事務，亦無助解開香港困局。

明報記者 邱榕瀅、張彤

狄志遠：六四應平反 不覺違紅線 李柱銘仍「絕對是愛國者」

新思維主席狄志遠近日找來10多名志同道合者「埋班」，未來半年盼做政策研究、與左中右交流接觸。在他看來，新選舉制度下有港獨、外國勢力、攬炒3條「紅線」，認為仍可批評政府、共產黨施政不顧及民意。香港作為中國境內難得公開悼念六四之地，狄志遠認為六四理應平反，不違紅線；甚至高呼「結束一黨專政」，仍可被定義為「愛國者」，因出發點是冀令國家有民主化發展；又說即使在當下時勢，已故的司徒華，及民主黨創黨主席李柱銘仍「絕對是愛國者」。

3紅線：港獨外力攬炒

選舉制度修改，遊戲規則改變，日後可有興趣參選？狄志遠只說團體積極考慮在社會上發揮角色，包括參選，他本人亦不排除任何可能。立法會近日再改《議事規則》，但他認為議會內處理民生問題仍有很大空間，甚至可摒棄政黨爭拗，與建制派合作爭取，「民生為何不與建制派合作？我在1991年當立法局議員，八黨聯盟爭取中央公積金，給政府很大壓力」。狄志遠亦指出，民主派在立法會從來非多數，「心態是回歸港英年代，由零開始，寸土必爭」，他認為若放棄議會，對民主運動不利，包括發言空間、平台減少，民主力量亦會萎縮，籲泛民調整定位、走溫和理性、務實路線。

籲泛民民生問題與建制合作

日後欲參選須獲選委會五大界別提名，狄志遠稱拜會選民亦是卑躬屈膝，參選爭取支持必然要謙卑，不應介意，甚至認為若謙卑爭取支持，或得到選民更多「同情分」。對於民主黨主席羅健熙稱難以找工聯會會長吳秋北要提名，狄志遠笑言羅、吳二人爭拗已久，自然難爭提名，「找個最難啃的，當然困難，或者有選委本身較開明、主動說羅健熙我支持你，樂見其成呀」，他並籲選委提名時應促成多元競爭，否則是愧對社會責任。

民主黨前主席李永達曾質疑他並非民主派，狄志遠認為無人可擁抱某個標籤，自言理念與泛民90%相同，相異處在於手段，強調「對話總比對抗好」，現「新思維」仍在探討應否另組新黨，有人憂慮若另起爐灶如同否定以往工作；亦要顧及開戶口、註冊等操作問題。

（新選舉制）