香港文聯成立半年 可提名體演藝選委

無公開會員名單 中國文聯賀函提多名藝人

香港文聯由港區人代、立法會議員馬逢國任會長，政協霍啟剛、香港經貿商會會長李秀恒及香港美協主席林天行任常務副會長。馬逢國在成立典禮透露，中國文聯有300多名香港會員。翻查資料，香港文聯下設14個中國文聯屬會的香港會員分會，惟無公開會員名單。

中國文聯當時致香港文聯的賀函提及許多香港文藝家擔任中國文聯全委會委員及協會副主席、全國理事會理事等，特別點名十多人，包括施子清、成龍、汪明荃、鍾景輝、毛俊輝、鄧宛霞、陳寶珠、簡慶福、劉德華、莫華倫等「卓有成就的資深文藝家」，又表揚王祖藍、曾國祥、張重雪、曲飛、葛亮及林天行是「大有作為的中青年藝術家」。

入中國文聯須中聯辦推薦等

中國文聯組織龐大，實行團體會員制，旗下56個團體會員涉及不同文藝範疇，如中國戲劇家協會、中國電影家協會、中國音樂家協會等，香港文聯下設其中14個香港會員分會。翻查資料，除中國文藝志願者協會，港人加入中國文聯的條件是經中聯辦、「有關方面」推薦或「另行規定」。

中國文聯由中共領導，現時領導層中不乏港區成員，包括第10屆榮譽委員施子清；全委會委員中有9名港人，當中6人曾循文化或演藝小組晉身選委，包括曾志偉、汪明荃、吳思遠、王英偉、陳起馨及林天行。其餘港人全委會委員包括香港中樂團藝術總監閻惠昌、香港美協前主席蕭暉榮、全國政協成龍。中國文聯榮譽委員施子清為福建社團元老，曾任4屆全國政協。

（新選舉制）