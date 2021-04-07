商界余國春父子同任中港僑聯要職 李家傑邱達昌為全國工商聯副主席

港僑聯會多骨幹任中國僑聯要職

中國僑聯1956年成立，而港僑聯會則於2004年成立，港僑聯會創辦董事兼首席主席余國春及主席盧文端現為中國僑聯副主席，港僑聯會另一主席王欽賢為中國僑聯顧問，不少骨幹成員亦為中國僑聯常委，包括會長黃楚基、常務副會長兼行會召集人陳智思等。

港僑聯會成立當年曾去信時任政制事務局長林瑞麟，就2007年特首及2008年立法會產生辦法發表意見，贊同擴大選委會人數及代表性，認為應增至1600人及包括香港僑界代表。據港僑聯會章程，會員分團體及個人，團體需屬僑界有關合法社團，個人會員需為年滿18歲本港華僑、歸僑、僑眷、華人。

港工商聯擁4000企業會員

申入會須會員提名 董事局審批

中華全國工商業聯合會（全國工商聯）成立於1953年，在內地投資的港澳工商界人士可申請為個人會員，恒基主席李家傑和遠東發展主席邱達昌現為副主席。

翻查資料，全國工商聯與1993年成立的「全港各區工商聯」（全港工商聯）關係密切，2018年曾簽署合作備忘錄深化交流合作，由中央統戰部副部長、全國工商聯常務副主席徐樂江與全港工商聯會長兼全國工商聯執委盧錦欽代表簽署。

全港工商聯創會會長為楊孫西，永遠榮譽會長為盧文端，而中聯辦港島工作部長劉林、九龍工作部長郭亨斌和新界工作部長李薊貽同任當然榮譽顧問；該會現有19個成員會，擁企業及會員4000間，章程列明任何工商團體獲一個會員提名即可申請入會，獲董事局批准後可成為會員。

（新選舉制）