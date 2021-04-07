選委新勢力 全國團體港設關連組織 港區成員多人代政協 任揀跑道出選

選委會新增的第5界別兩個分組界別為「港區全國人大代表和港區全國政協委員」及「有關全國性團體香港成員代表」，合共300席。有關「全國性團體香港成員代表」的詮釋，全國人大常委譚耀宗曾點名全國青聯、全國工商聯及全國婦聯等。

團體港代表佔選委會110席

譚耀宗曾點名青聯婦聯等

翻查資料，全國性團體在港並無直接從屬的組織，但各團體港區成員則有成立關連組織，例如港區婦聯代表聯誼會（港區婦聯）於2009年2月成立，其網頁顯示是由全國及29個省市、自治區的600多名港區婦聯執委、特邀代表組成，宗旨是推廣全國婦聯理念，提倡性別平等及維護婦女權益等。本報統計發現，港區婦聯有至少10名會員現同於全國婦聯任執委，包括何超瓊、港區人代陳曼琪、全國政協提案委員會副主任王惠貞等。

陳曼琪未答如何入全國港區婦聯

根據港區婦聯會章，現屆全國及省市級港區婦聯特邀代表自動成為會員，曾任全國及省市級港區婦聯特邀代表者可申請為會員，申請由理事會審議及決定。本報曾向陳曼琪查詢她如何晉身全國及港區婦聯，她未有回覆，但稱聽到社會有增加婦女席位的呼聲，該會表示歡迎及支持。港區婦聯會長彭徐美雲上周在公開場合表示，若有機會加入選委會，會積極參與。

申入青聯須會員提名 會董會審批

香港青年聯會（青聯）亦以全國青聯及各省市青聯港區特邀委員為核心，現任主席為中華出入口商會副會長樓家強，樓亦是全國青聯常委，而港協暨奧委會副會長霍啟剛及立法會議員梁君彥之子梁宏正，現擔任全國青聯副主席。青聯宗旨是增進愛中國、愛香港的青年互相了解和友誼，廣泛團結香港各界青年，培養建港人才等，現有個人會員2000多名，團體會員40個，總會員人數逾3.3萬。

相比港區婦聯，青聯入會門檻較低，凡21歲以上、45歲以下，不分性別、種族、國籍，而贊成青聯宗旨者可申請入會。除創會會員，所有申請須由一名會員提名及另一會員和議，申請人應為提名人及和議人熟悉，所有申請須交會董會審批。

綜合資料分析，近年話題人物、美心「太子女」伍淑清身兼港區婦聯榮譽顧問及青聯榮譽顧問，她2016年以政協常委身分成為選委，現已退任的她有機會循全國性團體香港成員代表界別晉身選委。現屆循區議會界別成為選委的陳曼琪，因區議會被摒諸門外而要「轉賽道」，她在第5界別兩個分組均合參選資格。現體育界選委霍啟剛的「賽道」更最少有3條，除第2界別的體演藝界，他同樣可選擇在第5界別兩分組出選。

（新選舉制）

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