檢疫期滿5港人提堂 未申保釋全還押

親友稱首在港見被告 黃偉然母：好開心

5名被告在港涉及不同案件。港大生郭子麟（19歲）面臨各一項暴動及「管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用」罪，昨由大律師黃錦娟代表，其案件押後至5月5日再訊，以待控方準備轉介文件。

機械技工黃偉然（29歲）則被控一項製造爆炸品罪，涉及製造俗稱DNT的強力炸藥，昨由律師文浩正代表，案件押後至5月3日再訊。

律師昨可見被告 5人向親友公眾微笑揮手

公大生張俊富（22歲）、報稱無業的張銘裕（20歲）和IVE學生嚴文謙（21歲）同被控一項串謀有意圖傷人罪，張俊富另被控「管有攻擊性武器及其他適合作非法用途的工具」罪。3人依次由大律師鄧灝程、朱寶田和鄺展鴻代表。案件押後至5月3日再訊，屆時將處理充公保釋金事宜。據了解，眾被告的14日檢疫期昨日完結，代表律師昨早才可以見被告，於法院羈留室索取指示。

5人昨精神不俗，不時向親友微笑示意。張俊富、張銘裕和嚴文謙步入羈留室前向公眾揮手道別，其中一人豎起拇指。散庭後，數十名警員在法院外戒備，大批市民在庭外守候囚車，亦有人奔跑逾百米追囚車，高喊「撐住啊手足！」

【案件編號：FLCC261/20、TMCC2223/19、ESCC2693/19】