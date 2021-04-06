子首名被覆核判勞教 父變旁聽師助同路人

「優秀細路」案 母斥律政司陳辭「殘忍」

律政司多次就反修例案提出刑期覆核，近半被告未成年。首宗未成年覆核案，便是林先生當時15歲的兒子。林太憶述，一家人最初收到覆核消息大受打擊，慶幸兒子逐漸堅強起來，甚至反過來安慰父母好好生活，「阿仔知道有些事無法改變，一定要受」。

林先生和林太都認為，原審裁判官形容兒子過往是「優秀細路」，激起建制陣營的罵聲，才觸發律政司要求覆核加刑。林太用「殘忍」概括當日的覆核聆訊，因律政司的陳辭似在挑剔兒子的背景是否優秀，「控方批判他讀書成績不夠叻，品行不算好。其實成績不好也不代表品行差，有何意思呢？為何不是用原審判刑去斟酌，要打擊小朋友的心智？」

經常旁聽聆訊的林先生認為，兒子案例算是轉捩點，律政司要對示威者「殺一儆百」，亦令法庭重判其他未成年人。他感痛心，無奈要看淡一點，「就算我個仔不是第一個被覆核，可能是第二個、第三個，始終有第一個行先」。

指懲教院所不透明

向其他父母分享所知

這一年多，兒子先後出入壁屋、感化院和勞教中心，今年2月搬入中途宿舍，林先生和太太一直有和兒子互通書信和探監。當兒子被改判入勞教中心，林先生四周打聽，得悉羈留期限因人而異，但懲教院所的內部情况不太透明，所以每當有背景相似的示威案提堂，林先生都會抽空旁聽，和其他父母分享自己所知，「讓他們有心理準備，至少那裏（勞教中心）不如電影般打到小朋友流血」。

在林先生口中，兒子在勞教中心的生活相當刻板，「朝早起身步操、做體能、清潔，如果犯規就扣分、寫report、加刑」。比起感化院重視輔導和教育，勞教中心只有紀律和勞動，林先生覺得兒子幾乎和社會脫節。

曾禁兒子示威 問題在「政府漠視民意」

反修例運動最熾熱時，林先生見過兒子帶生理鹽水外出，知道兒子站得較前。夫婦曾禁止兒子參與示威，但兒子會偷偷外出。林先生說：「不是我個仔會否出去的問題，最大難題是政府漠視民意，7．21、8．31事件之後，大家只會更嬲……我都想不到，整場運動改變了我個仔，還有同代更多年輕人。」

日後如何陪兒子走下去？林先生無奈地說，兒子尚有另一案在身，排期至明年中審理，唯有見步行步。

明報記者 余卓祈

（反修例風暴）