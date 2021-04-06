稱多檢控官離任「有趣」 盼鄭若驊徵詢擅刑事下屬

高級二等檢控主任黃華芬前年透過內部電郵斥警方「公然說謊」，去年再發電郵暗裏呼籲檢控主任出席六四集會，至上月停職受查。另一檢控官翁達揚則因出版法律常識書籍而遭外界批評，其後離職。前副刑事檢控專員李定國表示對二人情况感擔憂，其中翁達揚為他的徒弟，李定國也曾為該書寫序，並表示「書本被看成為示威而寫，但我知道這不是事實，因為我有為該書寫序，而我早於2019年6月8日便寫好」。

指律政司人員「憂港政治發展安全問題」

對於律政司比以往更易受公眾監察批評，李定國說難評論有關現象是否健康，「但肯定個別檢控官會對相關批評或意見感擔心」。李又說，觀乎他與律政司資深人員對談，他感當局內部出現士氣問題，「我不認為與外國制裁有關……他們會擔心香港的政治發展和安全問題」。

被問到對律政司長鄭若驊的表現有何看法，已離開律政司12年的李定國先大笑說「唔好叫我講佢啦」，稱自己不清楚內部情况。他同時憶述梁愛詩出任律政司長時，會經常徵詢刑事檢控專員意見，形容鄭若驊並非刑事律師出身，「需依靠刑事檢控專員，以及其下屬提供刑事法方面的意見」。

（反修例風暴）