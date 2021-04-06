律政司屢覆核刑期 前副刑檢專員感少年失自由可惜 李定國：法庭收酌情空間不容暴力

明報記者 戴晴曦 余卓祈

稱屢提覆核罕見非輕率 上訴庭認同全裁得直

本報早前統計發現，律政司去年提出了17宗覆核，涉及19名被告，當中8人的犯案年齡為18歲以下。曾於律政司工作25年的資深大律師李定國憶述，過往當局罕有提出刑期覆核，事前要經仔細討論和研究，決定絕非輕率或隨便。他同意去年的覆核數字很多，「甚至不記得之前有更高的數字」，可能造成律政司針對示威者的印象，但他認為當局目的為確保法庭就涉暴力的案件判處合適刑罰，上訴庭裁定覆核全數得直亦反映法庭同意當局觀點。

指覆核多涉暴力案 法庭重阻嚇多於更生

上訴庭目前審結的刑期覆核案中，其中一名用磚頭襲警的中六男生是李定國的客戶，他犯案時16歲，原被判12個月感化令，上訴庭後來改判他入更生中心。李定國指出，受襲警員只有手部擦傷，傷勢相對較輕，對於少年同樣改判監禁式刑罰感到失望，同時認為判決反映法庭不容忍暴力的取態，「現在開始，你不會再期望法庭處理涉暴力的案件時，會判處非監禁式刑罰，不論被告是年輕人，還是較年長的人」。

李定國分析多宗覆核案，認為大部分與暴力或潛在暴力風險有關，例如襲警、管有汽油彈或攻擊性武器等，即使終審法院在黃之鋒衝入公民廣場一案表明年輕罪犯的更生需要，上訴庭近期的判決明顯顯示，法庭認為阻嚇和懲罰更重要，「從寬處理明顯不適用於襲警、擲汽油彈，或在示威手持鐵通的情况，這些行為本身並不罕見，只是碰巧與公眾活動的案件有關」。

稱示威暴力令前同事想起六七暴動

「家長要留意子女做了什麼」

對於多名未成年被告被改判監禁式刑罰，李定國形容情况不幸和令人擔憂，同時憶起自己早年擔任檢控官時，獲邀參觀勞教中心的情景 ── 一班少年人或用剪刀剪草，或用鐵槌砸石，或不停來回步操，「一切都很無聊，很講求紀律……所有犯人都討厭勞教中心，如果有得揀，他們寧願入獄」。

作為一子一女之父，李定國說明白家長目睹子女被判囚的心情，但同時形容2019年示威者的暴力程度前所未見，「部分曾在律政司共事的律師聯想到1960年代的暴動」，「家長需留意自己的子女做了什麼，我好憎咁講，但家長有多大程度影響了子女呢？他們有否告訴子女不應向警察擲石？有否告訴子女不應參加示威、當中有很大風險？」

來港生活37年，李定國一直認為香港比家鄉悉尼安全，直至2019年，他曾因擔心示威持續而思考應否繼續留港，「我對和平示威沒意見，我只對暴力有意見，我不關心暴力來自示威者還是警察，暴力不應該發生，亦不應該被接受……我認為有很多沒有發聲的人，他們既不支持警方，亦不支持示威者，他們只是擔心香港的環境變得如何，擔心香港淪為暴力的地方」。

（反修例風暴）

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