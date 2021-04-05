中三新書述六四「軍隊清場武力驅散」 支聯批淡化血腥鎮壓 劉智鵬：字眼合適

提六七暴動「放炸彈人心惶惶」

教育局2017年就中史（中一至中三）修訂課程大綱諮詢時，官員被問及六四、六七暴動等議題是否納入課綱，官員曾以「雞毛蒜皮」比喻，稱毋須將各項史料加入教科書，其後承認用詞不當。

翻閱學校收到的導師出版社中三課本《中國歷史新世界》，內文有篇幅提及兩事。在「建國以來內地與香港的關係」章節，從社會、經濟、政治等角度看內地1950至70年代政局對香港影響，包括引發六七暴動，以「衝突後來愈演愈烈，示威人士更開始在鬧市放置炸彈，市內人心惶惶」形容（見圖）。

附註六四死傷說法「數人至逾萬」

「改革開放政策」章節有一頁「六四」內容，配以學生於天安門靜坐相片，附註標示六四死傷人數「歷來說法有頗大出入，由數人至逾萬人不等」，並引述國務院在1989年6月6日說法，約近300死，7000多人傷。

李卓人：教師憂「篤灰」不敢補充內容

支聯會主席李卓人認為，課文描述和死亡數字等是試圖淡化血腥鎮壓，他稱課文內容「中央與學生對話失敗後，之後武力驅散」，鋪排似是「中央很有誠意對話解決」，而「驅散」字眼亦很中性，沒有反映是用了極端武力，內容亦無提及「開槍」、坦克車等字眼。李卓人稱，不論新舊教科書都是採用「淡化」論述，未有將真相全面呈現，然而學校及教師以往尚有空間組織六四教育活動，如邀請「六四舞台」到校演出、安排講員到校分享等，如今教師憂被「篤灰」，壓力增加，不敢在課堂補充內容。他稱，「六四在學校已是禁忌」，今年未收過有學校預約參觀「六四紀念館」。

劉：中三不用升至政治國家高度思考

嶺大歷史系教授劉智鵬稱該書提到在天安門「軍隊清場」、武力驅散等，認為這些字眼描述六四合適，屬事實陳述，「幾合理、深淺合適」，不會引起太多「不必要的猜想」。至於課本正文旁設「課堂討論」問題「中央處理六四手法惹來國際社會的譴責，事件對中國發展造成什麼影響？」他認為影響分國家內外層面，比較複雜，要論「造成影響」，可能今天都未「結案陳辭」；又說中三程度應深入淺出，而非「抬高歷史去政治、國家高度去思考」。

課本最後涵蓋「中英談判與香港回歸」章節，提到中英雙方1979年起討論香港前途問題，1984簽《中英聯合聲明》，之後制定《基本法》、回歸，最後簡短提及2003年SARS、香港與內地簽訂《 內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排 》（CEPA）。