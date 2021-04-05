中史書刪鴉片戰爭清廷負面描述 有教師嘆不容多角度論述 涉民族主義事件「錯是對方」

明報記者 黃焯謙 魏綺婷

教育局去年9月逐級推行初中中史新課程大綱，今年9月中二級開始採用新課程，涵蓋五代十國至清朝的中史課題。本報翻閱3本已送審教育局、尚未推出市面的新版中二中史科教師用書，比較對鴉片戰爭背景的描述。

現代教育研究社（現代）舊版《現代初中中國歷史》提到鴉片戰爭背景，包括清朝限制通商、中英貿易談判失敗、英商向中國輸入鴉片、清朝欽差大臣林則徐禁煙、虎門銷煙，以及英軍毆斃尖沙嘴村民林維喜事件，「英國最終決意派兵來華，戰爭因此爆發」。

教學備忘：清限貿易與戰爭沒直接關係

現代新版教師用書，將清廷貿易限制及中英交涉等內容，遷至「西力東漸」章節，並有「教學備忘」提醒教師，「雖然英國不滿清廷實施多種貿易限制，要求清廷改善通商條件又不果，但這些問題與鴉片戰爭的爆發沒有直接關係」；又刪走舊版教科書提到清廷「以『天朝上國』自居，視對外通商為『嘉惠遠人』的手段」的負面描述。鴉片戰爭背景剩4項，直接由「英商輸入鴉片」說起。

刪「天朝上國自居」「閉關自守」描述

另一出版商香港教育圖書公司（教圖）舊版中史教科書提到，鴉片戰爭背景包括清政府採取「閉關自守」政策，並有欄目解釋「閉關自守」，意指清廷限制外貿的獨口通商政策，現多比喻因循保守。教圖今年新出版的《活學中國歷史》二下教師用書，同樣將清廷貿易限制內容搬離關於鴉片戰爭背景的章節，並刪走「閉關自守」的描述；戰爭背景首項為「鴉片危害國計民生」。

至於導師出版社去年初版的《中國歷史新世界》二下教師用書，則沒提及清廷貿易限制，稱鴉片戰爭的背景是英商當年須向中國購入大量茶葉、絲綢等，令中英貿易之間，大量白銀流入中國，英方為平衡貿易利益，向中國大量輸入鴉片，而其他背景還有林則徐禁煙及「林維喜案」。

有教師憂紅線 「一定照書教」

有教師指昔重正反辯 加英不合理觀點

資深中史科教師陳仁啟說，教育強調多角度了解事件，惟現時課程及教科書要配合政治形勢，不容許多角度論述，故新書講述鴉片戰爭背景時，強調英國侵華、以鴉片毒害中國人等。他形容，現時四周皆是「紅線」，「輪不到前線教師有其他聲音」，教師為了盡量感到安心，上課「一定照書教」。

中史科教師黃家樑認為，以往有觀點認為鴉片戰爭是為了自由貿易的商務戰爭，惟史學家普遍已反駁該觀點，而本港以往受英國殖民統治，教科書亦太着重正反辯駁，將英方不合理觀點加進書內，現時則強調中國的觀點。

出版社改學生評鑑題目

評中國閉關變評不平等條約

中史書有關鴉片戰爭的題目亦有變動，現代舊版書有題目要求學生評價林則徐禁煙手法是否明智；新書轉以圖表描述清朝輸入中國的鴉片數量，教學生研習統計資料。教圖舊書有題目問學生，是否同意若中國當初採取較開放貿易政策，就能避免鴉片戰爭的屈辱；新書要求學生分析不平等條約對中國經濟的影響。

陳仁啟預料，評鑑、表達個人意見等題型會逐漸減少，一來有「忠誠的政治人物」批評很多學生亂答相關題目；二來學生作答時或踩「紅線」，變得「好危險」。陳說題目要「跟時代主軸」，涉高階思維、批判的題目已不適合現時教育。黃家樑就說，不一定某課題就採用某種題型，教科書其他課題都可以有評價等題目訓練學生能力，出版社未必刻意迴避。

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