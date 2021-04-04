信專業分到哪些不應說 劉智鵬：盼教師先閱國安法

冀警國安處提供資訊便利教學

劉智鵬出席商台《政經星期六》表示，課程改革調整了課堂內容及考評方式，強調不存在通識科「殺科」，「只是改咗名」。他稱課程改革後，培養學生批判思考、明辨慎思仍然重要，而新考評制度不能「背書」，學生需有批判思考，才可考好公開試，又形容今次是「革命性的改動」。

對於有教師擔心日後在課堂講及國家或香港社會發展時，言論尺度會收窄，甚至觸及國安法，劉智鵬說，課程雖設有範圍，但公民與社會發展科實際沒有範圍，因涉及互聯相依世界、改革開放後的國家，涵蓋範圍廣泛。他又稱違法言論「從來都不應講」，亦不可將政治帶入學校宣揚。

他在節目後見記者表示，希望教師先閱讀國安法文本，稱相信教師的專業知識和操守，能判斷哪些內容可以或不可以說；又期望國安處參考廉署社區教育的做法，為學校提供更多資訊，以便教師教學。

教協副會長、通識科教師田方澤表示，國安處提供參考資料沒有問題，學校不時收到政府部門的資料。他認同教師能判斷何謂犯法言論，但指國安法在社會有不同討論，「負面的意見可不可以講？」他說教師未必因而犯法，但教師或擔心因此被投訴，被教育局指是專業失德。

教協：對國安法負面意見能否講？

教聯會主席黃錦良認為，教育局向學校提供國安法的相關教材、指引外，國安處亦應有角色，以助前線教師了解法例，他說廉署社區關係處「做得好好」，一直與學校聯繫，學校亦可邀請處方到校辦講座。

（港區國安法）