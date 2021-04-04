解決住屋等深層次問題 林鄭稱「完善選制」也為民生

指教育、傳媒、公務員培訓待完善

林鄭月娥表示，在國家安全受到保障並成功落實完善選舉制度之後，「一國兩制」實踐行穩致遠的條件更好，但仍有大量制度有待完善，比如教育、傳媒和公務員培訓與管理等方面。她又稱，現在新冠病毒疫苗接種率還不太理想，還需要大量教育宣傳，港府也會不斷公布一些鼓勵接種政策，希望更多市民打疫苗。

林太形容，往後需要「以人為本」的政府；至於房屋土地問題，她認為「現在唯一的問題就是找地」，而每一個找地的方法都不會放過，包括發展棕地、重建舊區、重新規劃工業區等，但最重要的土地供應還是填海。她說，2018年提出大型人工島填海計劃，但是花了一年半時間才從立法會申請到研究撥款，「要是立法會18個月才通過一項研究，7個月才選一個（委員會）主席，香港的發展是非常悲觀的」。

反駁外國批評：雙重標準、虛偽、謊言

另外，她反駁外國對中央為香港立國家安全法、完善選舉制度的批評，指是雙重標準、虛偽和謊言。

（新選舉制）