解決住屋等深層次問題 林鄭稱「完善選制」也為民生

【明報專訊】中央出手修改香港選舉制度，特首林鄭月娥接受新華社訪問稱，完善選舉制度也是為了更好聚焦經濟、改善民生，尤其是解決香港長期積累的住房等深層次問題。她強調，特區政府在房屋供應上有着很重要的角色，不能因為香港是自由市場和資本主義社會就置之不理；以前立法會審議時間長，但目前已看到樂觀的條件，一定會加把勁，「在土地開發方面多下一些功夫」。
指教育、傳媒、公務員培訓待完善
林鄭月娥表示，在國家安全受到保障並成功落實完善選舉制度之後，「一國兩制」實踐行穩致遠的條件更好，但仍有大量制度有待完善，比如教育、傳媒和公務員培訓與管理等方面。她又稱，現在新冠病毒疫苗接種率還不太理想，還需要大量教育宣傳，港府也會不斷公布一些鼓勵接種政策，希望更多市民打疫苗。
林太形容，往後需要「以人為本」的政府；至於房屋土地問題，她認為「現在唯一的問題就是找地」，而每一個找地的方法都不會放過，包括發展棕地、重建舊區、重新規劃工業區等，但最重要的土地供應還是填海。她說，2018年提出大型人工島填海計劃，但是花了一年半時間才從立法會申請到研究撥款，「要是立法會18個月才通過一項研究，7個月才選一個（委員會）主席，香港的發展是非常悲觀的」。
反駁外國批評：雙重標準、虛偽、謊言
另外，她反駁外國對中央為香港立國家安全法、完善選舉制度的批評，指是雙重標準、虛偽和謊言。