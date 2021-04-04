譚耀宗料研改區議會 或重設委任議員 稱只選舉「側了一邊」 泛民黃學禮批輸打贏要

2012年第4屆區議會委任議席由102個減至68個，直至2013年立法會通過取消區議會委任制，自2016年第5屆區議會起，所有區議會不再設有委任議席。然而，譚耀宗昨在訪問中形容，區議會只是選舉可能會「側了在一邊」，代表性始終有所欠缺，補充一些委任議員能較平衡和令代表性更全面。

蔡子強冀留一線民意表達空間

蔡子強分析，相信中央和港府會「一不做、二不休」，修改完立法會和行政長官選舉後，下一步會處理區議會。他說，立法會的政治空間已很小，希望區議會留有空間，參選區議會不需亦要取得選委提名等。

曾國衞：分區委會可代表地區聲音

政制及內地事務局長曾國衞昨日在港台《星期六問責》表示，選委會排除區議員代表，是由於2019年後區議會泛政治化嚴重，很多地區工作無做，故要將區議會的政治能量收回；至於日後區議會回歸原有崗位，會否再改變制度，他稱要視乎情况。他又認為，選委會取而代之新增的分區委員會等地區組織，足以代表地區聲音，有關委員會做很多地區實務工作，也有不同階層行業的代表。

（新選舉制）