多次選舉有人籲投白票 陳弘毅曾倡「白票守尾門」

陳弘毅的「白票守尾門」方案，是建議當逾半選民投白票，該次特首選舉視為無效，時任政務司長林鄭月娥最初未就建議「落閘」，並稱會約見陳了解。方案最終不獲接納，亦不獲民主派支持，林太其後曾指出，若白票有否決選舉結果的效力，或引起法律爭議。

陳：是次選舉改革不適用

時任民主黨成員的港大社會工作及社會行政學系副教授羅致光在陳弘毅的建議基礎上，曾提出「改良」建議，就是白票數目多於最高票候選人的得票數目，該次選舉則視為無效，並啟動重選程序，結果同樣不獲納入最終的政改方案。

陳弘毅昨日回應本報稱，他以前提出的白票方案，不適用於現在的選舉改革，他說當時建議是在選票中加設一個「none of the above」（以上皆不是）的選項，其他國家有類似做法，而他當時提出的方案，同時規定若候選人得票比例低於某一個份額，便不能當選，他認為不適用於今次情况。

（新選舉制）