曾國衞：考慮法例夠否處理白票 陳弘毅：投票自由毋須管 蔡子強：未聞有地方不允投白票

當局考慮規管組織號召者

湯家驊：難證明 倘規管屬新罪行

基本法委員會委員陳弘毅認為，選民不去投票或投廢票是自由，毋須法例規管。中大政治與行政學系高級講師蔡子強稱，投白票意義是表達對現况不滿，未聞世上有地方不容許投白票，亦看不到鼓吹投白票如何傷害國家安全，政府已剝奪市民的選舉，再剝奪市民表達不滿的權利，「連白票都承受唔到的話，政權極為虛弱」。

資深大律師湯家驊說，規管不到投白票的人，因為無可能打開選票查看；若要規管組織號召投白票，是一個新罪行，難證明有幾多人響應呼籲投白票，而無投任何一名候選人；操縱選舉現已是罪行，但要去到好大規模，嚴重到影響公平選舉結果。

曾：會努力爭取投票率

曾國衞昨與律政司長鄭若驊一同出席商台《政經星期六》和港台《星期六問責》。他在商台被問到操縱、破壞選舉的行為，有人鼓吹冷待或杯葛選舉是否屬上述行為，他稱目前有不少法例規管選舉的行為，確保選舉公開公正誠實；附件一、二的說法是要採取措施、依法規管這些情况，政府會檢視近年選舉相關的違法情况，未來會否有這類情况，在法例上是否已足夠堵塞、需否另採措施。他說，例如白票都是其中一個現正考慮法例是否足夠處理的行為，本地修例如有需要會適當地作調整。被問會否擔心選舉投票率不如以往踴躍，他說會努力爭取投票率，會呼籲市民積極投票。

陳弘毅認為，香港現時關於選舉的法規（包括關於選舉舞弊的法規），大致上已足夠；至於選舉改革後有些新情况，例如選委會成員可提名立法會候選人，是否需修改現有關於選舉舞弊的法例配合，則可以研究。

民主黨主席羅健熙不回應會否呼籲支持者在日後投白票，但稱現時坊間是呼籲杯葛選舉。他認為，這些想法不是想影響賽果，而是認為修改選舉制度後選舉失去意義。他批評，若曾國衞認為呼籲投白票是操縱選舉，是「不用腦」，因為白票不會影響到選舉結果；如果不許市民投白票，反問是否要記名投票，追蹤投白票者作懲罰。

羅健熙斥「不用腦」：白票不礙選舉結果

新思維創黨主席狄志遠稱，控制白票是政治考慮，不認同要規管。他說投票是表現對候選人和選舉的態度，選民可投白票顯示不支持所有候選人，但他認為籲投白票是「消極態度」，泛民應積極參選，日後選舉門檻雖高，但不是不能入體制。

新民黨主席葉劉淑儀回應稱，目前無法例不容許投白票或鼓吹投白票，要視乎政府如何收窄有關空間、是否合乎比例，強調立法要審慎。她指澳洲是強制投票，選民也可投白票，任何選舉都有白票；而她認為民主派「35+」初選就是操控選舉，會影響結果。民建聯主席李慧琼說，一切違法操控選舉的行為肯定要規管，但不投票、投白票現在是容許的，除非這些行為走到極端甚至破壞選舉公平公正，否則無問題。

曾：不排除國安處主動交情報

鄭若驊：資審委會審查過去言論

日後增設候選人資格審查委員會，警隊國安處有需要會負責蒐證審查。曾國衞稱，不排除國安處會主動將個別參選人的國安情報交資審委。鄭若驊稱，資審委會審查候選人過去言論，但難言時限。有人質疑主要官員出任資審委有利益衝突，鄭稱委員會並非由特首或任何一個人作決定，官員有意選特首將需避席。

明報記者

（新選舉制）

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