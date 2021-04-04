曾國衞：考慮法例夠否處理白票 陳弘毅：投票自由毋須管 蔡子強：未聞有地方不允投白票

【明報專訊】中央修改選舉制度，已修訂的《基本法》附件一和二提到，香港「應當採取措施，依法規管操縱、破壞選舉的行為」。政制及內地事務局長曾國衞昨日回應有人鼓吹冷待或杯葛選舉是否屬於上述行為時表示，「白票」是其中一個正考慮現時法例是否足夠處理的行為，本地修例時若有需要會適當地作調整。據了解，當局考慮規管的是組織號召投白票者。
當局考慮規管組織號召者
湯家驊：難證明 倘規管屬新罪行
基本法委員會委員陳弘毅認為，選民不去投票或投廢票是自由，毋須法例規管。中大政治與行政學系高級講師蔡子強稱，投白票意義是表達對現况不滿，未聞世上有地方不容許投白票，亦看不到鼓吹投白票如何傷害國家安全，政府已剝奪市民的選舉，再剝奪市民表達不滿的權利，「連白票都承受唔到的話，政權極為虛弱」。
資深大律師湯家驊說，規管不到投白票的人，因為無可能打開選票查看；若要規管組織號召投白票，是一個新罪行，難證明有幾多人響應呼籲投白票，而無投任何一名候選人；操縱選舉現已是罪行，但要去到好大規模，嚴重到影響公平選舉結果。
曾：會努力爭取投票率
曾國衞昨與律政司長鄭若驊一同出席商台《政經星期六》和港台《星期六問責》。他在商台被問到操縱、破壞選舉的行為，有人鼓吹冷待或杯葛選舉是否屬上述行為，他稱目前有不少法例規管選舉的行為，確保選舉公開公正誠實；附件一、二的說法是要採取措施、依法規管這些情况，政府會檢視近年選舉相關的違法情况，未來會否有這類情况，在法例上是否已足夠堵塞、需否另採措施。他說，例如白票都是其中一個現正考慮法例是否足夠處理的行為，本地修例如有需要會適當地作調整。被問會否擔心選舉投票率不如以往踴躍，他說會努力爭取投票率，會呼籲市民積極投票。
陳弘毅認為，香港現時關於選舉的法規（包括關於選舉舞弊的法規），大致上已足夠；至於選舉改革後有些新情况，例如選委會成員可提名立法會候選人，是否需修改現有關於選舉舞弊的法例配合，則可以研究。
民主黨主席羅健熙不回應會否呼籲支持者在日後投白票，但稱現時坊間是呼籲杯葛選舉。他認為，這些想法不是想影響賽果，而是認為修改選舉制度後選舉失去意義。他批評，若曾國衞認為呼籲投白票是操縱選舉，是「不用腦」，因為白票不會影響到選舉結果；如果不許市民投白票，反問是否要記名投票，追蹤投白票者作懲罰。
羅健熙斥「不用腦」：白票不礙選舉結果
新思維創黨主席狄志遠稱，控制白票是政治考慮，不認同要規管。他說投票是表現對候選人和選舉的態度，選民可投白票顯示不支持所有候選人，但他認為籲投白票是「消極態度」，泛民應積極參選，日後選舉門檻雖高，但不是不能入體制。
新民黨主席葉劉淑儀回應稱，目前無法例不容許投白票或鼓吹投白票，要視乎政府如何收窄有關空間、是否合乎比例，強調立法要審慎。她指澳洲是強制投票，選民也可投白票，任何選舉都有白票；而她認為民主派「35+」初選就是操控選舉，會影響結果。民建聯主席李慧琼說，一切違法操控選舉的行為肯定要規管，但不投票、投白票現在是容許的，除非這些行為走到極端甚至破壞選舉公平公正，否則無問題。
曾：不排除國安處主動交情報
鄭若驊：資審委會審查過去言論
日後增設候選人資格審查委員會，警隊國安處有需要會負責蒐證審查。曾國衞稱，不排除國安處會主動將個別參選人的國安情報交資審委。鄭若驊稱，資審委會審查候選人過去言論，但難言時限。有人質疑主要官員出任資審委有利益衝突，鄭稱委員會並非由特首或任何一個人作決定，官員有意選特首將需避席。
明報記者
（新選舉制）
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