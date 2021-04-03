巨響後車廂猛搖「到處屍體」 倖存者手機照明互慰問

據中時新聞網，一名送院治療的第7卡車廂乘客表示，事發時聽到「砰」一聲，車廂一片漆黑，等到稍微清醒時，已見到有人昏迷，在逃出車廂前還看到屍體。最前的第8卡車廂一名女乘客說，事發後只見座椅和乘客層層堆疊，很多人已失去生命迹象，還有不少小孩，現場宛如地獄。

中央社引述吳姓乘客說，「我脫困了，但不敢目睹現場，很多人躺着」、「現場一片漆黑，大家不知所措」。他表示自己從台北松山佳列車回台東，進入花蓮後忽聞撞擊聲，暈眩清醒後發現車廂停電，大家用手機照明，互相關心慰問，他坐的車廂變形，乘客受困。約一小時後部分乘客陸續脫困，他亦走出隧道。

救援員循哀嚎聲搜救：人間煉獄

台灣紅十字會救災隊副中隊長林啟豐帶領11名隊員，於上午11時趕到現場。他回憶救援經過時稱，車廂傾斜在隧道內，車廂內椅子變形、東西散落滿地，地板上都是血，「必須很小心站穩腳步」。由於全車斷電，空氣異常悶熱，車廂內外到處散落着屍體和殘肢，「真的是人間煉獄」。

林啟豐稱，救災隊員循哀嚎聲先救出倖存者，由於傷者大多嚴重骨折，隊員「能背就背、能抱就抱，希望能救一個算一個」；將倖存者救出送院後，再趕緊運出遇難者屍體，有的被變形車身夾着，當中也有孩童。