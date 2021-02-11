工程車溜路軌 台鐵直撼50死 疑未拉好手掣肇禍 150人受傷

載500返鄉祭祖客 全台下半旗3日

有救援隊員稱，事故後車廂內外到處散落屍體和殘肢，有如「人間煉獄」。另有頭卡乘客表示，事發後只見座椅和乘客層層堆疊，很多人已失去生命迹象（另見稿）。行政院指示全台下半旗3日，以示悼念追思。

出軌磨山壁200米方停 車頭削半

昨早9時28分，肇事「太魯閣」號列車以時速約130公里行駛，至花蓮縣秀林鄉和仁路段，在駛入大清水隧道前，右邊距離路軌高度大約20米的斜坡上有一輛工程車溜後跌進路軌。綜合中央社、聯合報等台媒消息，列車雖已急煞，但車頭（第8卡車）仍直接撞上工程車，列車衝入隧道脫軌並與山壁擠壓摩擦200米才停下，8卡車廂最後有6卡衝進隧道並出軌。

隧道停電礙搜救 無位用大型機械

現場畫面顯示，列車第8卡（頭卡）至第3卡車廂困在隧道內，車頭被削掉一半，駕駛座全毁，33歲的袁姓司機及江姓助理司機罹難，前者遺下結婚一年多的妻子。事故發生後，花蓮、新北、台北、基隆等地救援隊趕赴現場。受創最嚴重的第8、第7卡車廂死亡人數最多，第6、第5卡有多人受困。由於隧道內停電，加上幾乎無空間供大型機械設備活動，救援人員必須分組從隧道兩端進入，徒手使用救援器械救出被困乘客。有宜蘭縣消防隊員發現第8、第7卡車廂有20多具屍體被拋出車外，有些肢體被切斷，現場遍佈大小殘肢，慘不忍睹。

新婚司機罹難 最年幼死者6歲

事發時列車載有492名乘客、1名司機、1名助理司機、1名列車長及1名清潔員，共496人。台鐵昨晚7時召開記者會，9時再修訂數據，截至本報截稿時，事故共造成50人喪生，除了袁姓司機及江姓助理司機，其餘48名死者皆為乘客，包括一名法國人，最年輕死者為6歲女童。據花蓮縣政府統計，當地各醫院共收治約150名傷者。台鐵預計，將賠償每名罹難者540萬元新台幣（約147萬港元）。

收治傷患最多的花蓮慈濟醫院表示，傷者多為返鄉花蓮人，大多是清明節全家一起回家祭祖，其中不乏小孩，所幸有父母陪同和保護，傷勢較輕微；傷者傷勢以頭部、手腳裂傷居多。

檢方指工程車司機刑罪重大 申羈押

台鐵初步研判，事故原因是隧道口旁邊斜坡上工地，有工程車司機疑沒拉好手掣，工程車溜落路軌，與太魯閣號碰撞，導致列車出軌。李姓列車長回憶，「感受到緊急煞車，然後車體錯動，就這樣停下來了」。肇事工程車的49歲李姓司機為「義祥工業社」負責人，經警方詢問後，檢方認為其刑罪重大，向法院聲請羈押。

蘇貞昌昨午趕往位於台北車站的「台鐵災害應變中心」了解情况，之後前往事故現場視察。蔡英文昨午4時到達應變中心，聽取一小時簡報後表示，假期第一天就發生重大事故，她與民眾同感哀傷，會持續盡全力搶救，並已要求國家運輸安全調查委員會調查事故原因，在真相充分釐清前，呼籲不要有過度揣測或指控。

2018年台鐵「普悠瑪」號出軌釀成18死後，台灣翌年成立國家運輸安全調查委員會，負責重大運輸事故通報、處理及調查，並提出改善建議。運安會表示，目前排除天氣因素，朝向人禍或工程車煞車問題調查。

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