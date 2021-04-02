斥設局政治檢控 陳皓桓：日後如何管理人潮？

質疑警事前已知 無警告無指示

陳皓桓昨向本報表示，警方事前已知道是流水式集會，但當日沒有給警告或指示，沒中止集會，亦沒有派軍裝警員到場，「如果係未經批准集結，你（警方）有好多時間警告，甚至呼籲群眾唔好咁做，但你無，結果就話係未經批准集結，咁日後我點做人潮管理呢？」他又說，若7名民主派人士是犯法，反問為何號召者不算犯法：「我喺台上叫人離開喎！點解你唔告我呢？……帶人離開嘅人犯法，咁叫人離開嘅人應該都犯法。」他認為，警方事隔大半年才拘捕有關人等，是政治檢控。

支聯會秘書蔡耀昌亦認同，是次判決令日後的遊行集會主辦者承受更大風險，造成更大憂慮。他認為要詳細研究本案判辭，「未來點樣舉辦，無疑係困難咗，但係咪完全無空間呢？要詮釋（判辭），確實做起來需要更小心」。他又認為，若警方按照香港的人權保障行事，尤其是主辦單位已知會警方，警方首要應考慮如何促進和協助集會可順利舉行。

（反修例風暴）