官指終院早裁不反對通知書制度合憲 梁家傑：日後再難挑戰

辯方在審訊中對《公安條例》第17A（3）（a）條及（3）（b）（i）條提出憲法挑戰，認為條例在系統層面上，容許警方透過不反對通知書制度對不同遊行集會有反對權，令和平的未經批准集結刑事化，而且相關控罪最高監禁5年，過度限制市民享有遊行集會自由，造成寒蟬效應。而運作層面上，警方在案發時沒即時阻止市民的聚集進行，現場亦是和平，警方及律政司8個月後才拘捕及檢控並不公義。

官稱前年884個遊行 未證寒蟬效應

法官胡雅文首先指出，儘管《人權法》和《基本法》都保障市民的和平集會自由，但亦受確保公眾安全、保障他人權利等因素限制，並引述上訴庭副庭長楊振權2018年的「歪風論」，指此風氣延續至2019年，並在同年6月升級，本港出現大規模騷亂、惡意破壞、暴力等。胡官根據警方2000至2020年統計的遊行集會數字，2019年仍有884個合法遊行或集會，不認為有證據顯示造成寒蟬效應。

胡官又同意控方稱，終審法院早在2005年梁國雄一宗涉組織未經批准集結案件中，已裁定不反對通知書制度屬合憲，相關控罪及刑期均已被討論，亦屬合憲，而裁決對下級法院有約束力，本案亦受約束。

辯方：8個月後檢控不公義

官：未證控方濫用程序

胡官亦指出，根據《基本法》，所有刑事檢控由律政司主管，不受任何干預，除非辯方可證明控方濫用程序，否則法庭不會干預，裁定運作層面的挑戰同告失敗。

資深大律師湯家驊表示，終審法院的判決對下級法院均有約束力，不能違背，但強調合憲亦不等於所有被檢控的人均會入罪。資深大律師梁家傑則稱，日後處理涉及「未經批准集結」的案件時，屆時律師將難以再挑戰《公安條例》的合憲性。

（反修例風暴）