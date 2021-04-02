梁耀忠區諾軒求情：遊行和平 圍警總案不可比

律師：梁7．1阻衝擊立會 證深信法治

法官胡雅文聽畢求情後，將案件押後至4月16日，與同案7名被告一同判刑，並批准兩人以原有條件保釋，梁另新增不准離港的條件，但區諾軒因違反《港區國安法》案件被繼續還押。

梁耀忠早前承認明知而參與未經批准集結罪，另面對的一項組織未經批准集結罪不予起訴，存檔法庭。區諾軒則承認兩罪。

代表梁耀忠的資深大律師夏博義求情表示，控方引用黃之鋒及周庭於前年6月21日包圍警總的案例，惟該案案情嚴重性遠超本案，而本案中的遊行無可否認是和平進行。夏博義表示，當日多個港鐵站出口關閉，而涉案的遊行路線多年以來均是合法，希望法庭一併考慮有關情况。夏又指出，梁耀忠品格良好，服務公眾多年，一直關注勞工及長者權益。

代表區諾軒的資深大律師彭耀鴻表示，區諾軒及早認罪，本於日本修讀博士，仍選擇回港面對，可見他有誠信。彭耀鴻強調，當日遊行和平，並無造成公眾秩序混亂，案情較黃之鋒及周庭一案輕微，加上在和平的集會，集會自由應受《基本法》保障，望法庭判處非監禁式刑罰或一個相對短的監禁刑期。

（反修例風暴）