李柱銘聞判平靜：官司不是贏就是輸 步出庭外民眾聲援 吳靄儀微笑頷首

兩人首被定罪 李為港最資深大律師

昨日開庭前，李柱銘走到公眾席與友人閒聊，包括社民連秘書長吳文遠等，其間有人問他「有無信心？」李柱銘笑而不語。裁決後，李步出庭外，多名旁聽市民鼓掌，李柱銘微笑點頭回應，並向市民揮手。吳靄儀昨離開法庭時，市民掌聲不斷，她微笑頷首，並與民陣召集人陳皓桓相擁。

李柱銘及吳靄儀均是馳騁政界、法律界多年的「元老」。82歲的李柱銘，現於執業大律師名冊名列第一位，是本港資歷最深的資深大律師，1985年起擔任立法局議員，至2008年宣布不角逐立法會議席。推動民主運動多年的他，早前亦獲得諾貝爾和平獎提名。72歲的吳靄儀則為執業大律師，於香港大學先後獲取文學士及哲學碩士，多年來處理不少人權案件，1995首次當選立法局法律界議員，回歸後連任多屆。

會否除牌 大律師會：取決罪行性質

2000年12月，時任議員的李柱銘、吳靄儀及本案其他被告，包括何俊仁、李卓人、何秀蘭、梁耀忠有份於立法會辯論審議《公安條例》，如今卻因此條例被定罪。至於罪成會否令擔任執業大律師多年的李柱銘及吳靄儀除牌，大律師公會回覆本報查詢表示，大律師的刑事定罪會否構成專業失當，取決於罪行性質及嚴重性，執行委員會可決定是否交至「大律師紀律審裁組」處理。

另一被告何俊仁亦是執業律師，香港律師會表示，是否除牌取決於個案的個別事實和違規的嚴重程度。有律師認為，牽涉不誠實或令行業蒙羞的罪行，例如風化案，才有可能被除牌，強調當事人亦可能被警告或停牌，而李柱銘、吳靄儀及何俊仁的判刑選項均可能是短刑期的監禁，或緩刑處理。

（反修例風暴）