「流水集會」 7泛民組織集結罪成 官裁屬遊行非「疏散」 無發言指示亦可視組織者

案中9名被告為黎智英、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、梁耀忠、李柱銘、區諾軒（見表），其中梁耀忠、區諾軒早前認罪，7人則不認罪。除梁國雄曾有案底，各人都無刑事案底。黎智英、梁國雄及區諾軒因涉違《港區國安法》還押，其餘6人獲准繼續保釋。除梁耀忠外，各人須交出旅行證件，包括BNO。

何秀蘭失望 李卓人：倘入獄是一生榮耀

何秀蘭表示對裁決失望，李卓人則表示如被判入獄是「我一生的榮耀，是我驕傲」，因與香港人同行。昨日多國總領事館派員到場旁聽，包括瑞典、德國、新西蘭、歐盟等，其中瑞典駐港總領事館副總領事雷博恩表示仍需研究判辭。歐盟發聲明，對多名香港政治人物被起訴表示關注，並會繼續監察事態發展。

多國領館派員旁聽 歐盟：續監察事態發展

區院法官胡雅文在裁決中除了駁回辯方質疑《公安條例》合憲性問題（詳刊A12），並按證供分析，民陣只獲警方批准舉行前年8月18日在維園的集會，但由維園至中環遮打道的遊行不獲警方批准；由於當日遊行人數超過30，遊行者在隊頭持有寫上「煞停警黑亂港 落實五大訴求」橫額，可見他們有共同目的，所以此遊行屬未經批准集結。惟本案的爭議點是，各被告是否組織並明知而參與一個未經批准集結，還是只是協助民陣安全有序地為集會的人潮作「流水式疏導」。

胡官分析證據時表示，當日下午各被告帶領群眾起行前，沒證據顯示因人流過多而有即時危險，或人流不能透過附近出口或港鐵站疏導；而且遊行隊伍的人所喊口號無一與疏散有關，沿途持着橫額，並到中環遮打道時放在地上，示意結束，反映聚集只為了遊行，與安全疏導的目標相違背。

官：拉橫額證共同目的 沒證據需疏導

路線與原本警方反對「近乎一樣」

另外，民陣與李卓人、梁國雄及區諾軒在事前的記者會中，呼籲巿民出席集會，其中梁國雄更提及「be water（如水）」，稱會與各人「手牽手行到最後」，胡官認為他們關於「流水式」的言論看似是「集會號召（rallying cry）」，多於解釋疏散計劃。

法官表示，各被告帶領遊行路線，與原本警方反對的遊行近乎一樣，顯然並非巧合；加上各被告為泛民陣營具影響力者，有立法會前議員，甚至有3人為資歷深厚、對《公安條例》非常熟悉的律師，民陣顯然因象徵意義，邀請各被告協助帶領違抗警方決定，而且民陣申請遊行被拒的消息獲傳媒廣泛報道，認為各被告必然明知而參與此未經批准遊行。

指辯方未證被告當天出現原因

對於黎智英一方稱沒參與規劃路線，只是受邀出席並跟隨前行，吳靄儀亦只是途中加入隊頭，兩人難被視作組織者。法官反駁，辯方亦無直接證據證明各被告當天出現的原因，即使各人沒給予指示或發言，或沒完全參與整個遊行，亦可視為組織者。

法官認為，若當天的未經批准遊行「沒有各被告手持橫額組成隊頭，遊行不太可能成形」，最終裁定控方已舉證至毫無合理疑點，7名被告兩罪罪成。

【案件編號：DCCC536/20】

（反修例風暴）

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