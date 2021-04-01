美國務院譴責削政治參與 港府斥人權報告干預內務

美人權年報批中共瓦解港政治自由

提警濫捕、內地國安滲透

美國周二公布的2020年人權年報，其中針對香港的章節批評中共有系統地瓦解（systematically dismantled）香港政治自由及「自治」，違反其國際承諾。年報指本港有多個重大人權議題，包括：在港設立擁廣泛權力且不受社會監察的國安機構；警方粗暴對待示威者及被拘留者；濫捕；收緊言論、新聞、網絡自由；嚴重干涉和平集會及結社自由；政治逮捕及檢控以限制涉事者出境；市民無法透過自由公平的選舉和平改變政府等。年報又指香港的國安機構，包括駐港國安公署、國家安全委員會和警務處國安處，最終是向中央政府報告，而內地國安人員亦被指已滲透其中，港府是否仍可控制有關機構成疑。

港府強烈反對 稱高度重視人權自由

特區政府昨出稿反駁，表示強烈反對人權報告中對香港的評論，重申外國政府不應以任何形式干預香港內部事務。政府發言人稱，人權在香港得到法律的全面保障，保障人權和自由是港府的憲制責任，「政府高度重視並堅定維護香港的人權和各項自由」。發言人又稱強烈反對報告中抹黑國安法的評論。

（新選舉制）