美國務院譴責削政治參與 港府斥人權報告干預內務

【明報專訊】全國人大常委會大幅修改香港選舉制度，美國國務院當地時間周二強烈譴責中國進一步削弱港人政治參與及代表性，並表示深切關注香港選舉制度的轉變，稱其既違反港人意願，港人亦從管治上失去聲音。發言人又對立法會選舉再度延後表示關注。
美人權年報批中共瓦解港政治自由
提警濫捕、內地國安滲透
美國周二公布的2020年人權年報，其中針對香港的章節批評中共有系統地瓦解（systematically dismantled）香港政治自由及「自治」，違反其國際承諾。年報指本港有多個重大人權議題，包括：在港設立擁廣泛權力且不受社會監察的國安機構；警方粗暴對待示威者及被拘留者；濫捕；收緊言論、新聞、網絡自由；嚴重干涉和平集會及結社自由；政治逮捕及檢控以限制涉事者出境；市民無法透過自由公平的選舉和平改變政府等。年報又指香港的國安機構，包括駐港國安公署、國家安全委員會和警務處國安處，最終是向中央政府報告，而內地國安人員亦被指已滲透其中，港府是否仍可控制有關機構成疑。
港府強烈反對 稱高度重視人權自由
特區政府昨出稿反駁，表示強烈反對人權報告中對香港的評論，重申外國政府不應以任何形式干預香港內部事務。政府發言人稱，人權在香港得到法律的全面保障，保障人權和自由是港府的憲制責任，「政府高度重視並堅定維護香港的人權和各項自由」。發言人又稱強烈反對報告中抹黑國安法的評論。