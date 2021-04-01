曾國衞：查參選人如涉違國安法 會跟進 稱資審委成員倘有意參選應辭職

鄭松泰質疑成「貪腐溫牀」

曾：官員任資審委無不妥

熱血公民鄭松泰會上問及，為何行政機關由特首委任，卻可審批立法機關候選人，質疑會成為「貪腐溫牀」，又問若有局長與議員私下交惡，「例如（勞福局長）羅致光，這裏無人沒罵過他」，任資審委成員或有問題。曾國衞稱資審委構成是要熟悉《憲法》、基本法、特區憲制秩序，亦要有足夠行政經驗、獲中央信任，由主要官員擔任無不妥，又強調會秉公辦理。

鄭松泰又問到，警方國安處會蒐集參選人資料，若參選人被DQ，是否與違反國安法有關。曾國衞稱，若審查過程發現證據顯示參選人涉違國安法，國安處會依法跟進，「若本來不是刑事調查、但有刑事成分，會進行執法調查工作」。

稱曾被DQ不影響其他選舉

曾國衞稱，候選人的客觀參選資格包括年齡、國籍等，仍會由選舉主任負責，其後再由國安委判斷是否擁護基本法、效忠特區，最終資審委作決定。小組委員會主席廖長江關注，若參選人曾被選舉主任裁定提名無效、或曾被資審委裁定無法參選，會否日後都無法參選？曾國衞說，資審委每次均是因應該次選舉情况做審查，不會影響其他選舉。

基本法第67條列明，非中國籍、持外國居留權者亦可當選立法會議員，但比例不得超過兩成。民建聯張國鈞質疑，選委無國籍限制，但又可競逐選委會議席；曾國衞說，現有12個功能組別容許持外國居留權者參選，此安排在以往立法會由60席增至70席時亦無改變，「增至90席，目前都無打算改變」。

（新選舉制）