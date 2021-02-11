民署委任分區、滅罪會委員 156人可選特首 梁啟智質疑利益衝突

部分人兼任多個委會

有滅罪會委員包括警方

全港16區、1395名分區委員，在地區滅罪和防火委員會共約990委員，有多名在2019年區選落選的建制派，部分人身兼多個委員會，未知會否因而1人有多票；中西區滅罪會更有警方等8名官方委員，未知會否也有資格成為選委。

市民可以如何監察其工作？上述3個委員會的會議紀錄、財務狀况沒在網上公開，市民可到各區民政諮詢中心或向有關委員會的秘書處查詢資料。至於分區委員會日常工作，新民黨、康城分區委員會活動工作小組主席郭浩景昨發新聞稿，介紹該委員會送物資予長者中心，他稱分區會無甚權力，只是辦活動、討論地區問題，如找食環署討論地區老鼠多的問題，一年開4次會。他稱「唔敢講」分區會是否升格。

滅罪會主席：雖委任同有代表性

黃大仙滅罪會主席李德康說，區議會和滅罪會職能不同，滅罪會工作較專門，有一層保密會議、一層公開會議，前者討論關於犯罪的問題，後者公眾可列席；辦活動要向區議會申請撥款。他強調，滅罪會雖是委任，同樣有代表性，如該區委員有多名校長、非政府組織、商界的人。

民政總署：委任原則「用人唯才」

梁啟智稱，利益衝突不只是說金錢利益，而是特首的選民基礎可由在任特首決定，安插友好，令自己選情有利。他指出，早在2005年政改方案被否決，因為當年政府建議區議員自動成為選委，而當時仍有委任和當然區議員，民主派不滿有利益衝突。民政總署回覆稱，政府委任分區委員會委員的原則是「用人唯才」，以及充分兼顧分區委員會的職能和工作性質等。

（新選舉制）