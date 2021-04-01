統計：中央港府掌43%選委產生 馬嶽料民主派難找人參選 「千多人都看中央頭」

法律界9席中國法學會提名

人大副委員長王晨任會長

選委會有5個界別，新組成下，可預計約419席為中央可直接、間接控制（見表），當中包括新增的第五界別，即300席港區人大政協、全國性團體香港成員代表。即使是以往民主派「票倉」的專業界別，新制下除了改為團體票，亦有部分席位是由中方組織提名產生；以法律界為例，以往由個人票選出，民主派上屆全取30席，新制下除了6名成員由基本法委員會港方委員出任當然委員，另有9席是由中國法學會香港理事提名產生。翻查中國法學會官網，其現任會長為全國人大副委員長王晨。

特首官員可委任多個界別

民政局影響156席

至於港府可影響的選委，估計至少佔232席，多個界別有由法定機構等負責人任當然選委，包括工程界、社會福利界等，這些法定機構的成員多數由特首或官員委任。當中以民政事務局能影響的選委席位最多，達156席，包括分區委員會、地區滅罪委員會及地區防火委員會代表。上述委員會委員由民政事務總署署長謝小華委任，而民政總署為民政事務局長徐英偉轄下部門（見另稿）。

即使並非由中央、港府掌握產生方法，在第三界別新增的基層社團、同鄉社團中，亦可預視中央將甚具影響力，以香港江蘇社團總會為例，其會長為全國政協常委唐英年。有政界中人便說，中聯辦對社區團體大有影響力，不少由中聯辦支持成立。

料中央對同鄉社團影響大

政界：不少中聯辦支持成立

中大政治與行政學系副教授馬嶽稱，中央目前手持票數，由特首林鄭月娥當選的777票再加數百票，亦相信民主派難找專業人士競逐選委，相信屆時選委會「千多人都會看中央頭」，在特首選舉層面，不會再發生2012年唐英年、梁振英平手競逐選委支持的可能。他指出，屆時分區委員等選委對特首參選人亦難有議價能力，「（特首參選人）不需要你的十票八票，你夠膽就不要投」。

馬嶽料本地商界佔席少於回歸初

立法會亦將有40席由選委會產生，馬嶽參考1998、2000年的選委會議席模式，各大板塊會互相交換支持，但預計中聯辦屆時會有很大話事權，料本地商界在當中所佔的議席，相較回歸初期會少得多。

另外，政府昨日在《信報》、《經濟日報》、《明報》等多份報章刊登頭版廣告，特首林鄭月娥向香港市民發公開信，強調會做好公眾解說，令更多市民認同完善選舉制度的必要性、迫切性和支持有關工作。政制局回覆查詢，稱特首致全港市民的信昨刊於15份本地報章，費用約280萬元。

明報記者

（新選舉制）

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