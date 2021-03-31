刪區議員選委席 改地區滅罪防火委員互選

全政府委任 多區選落敗建制

對於中央把區議員剔出選委會，特首林鄭月娥表示，現時八成區議員來自同一政治立場，中央政府需要其他組織以反映地區意見。

林鄭：八成區議員同立場

中央需其他組織反映意見

民政事務總署去年7月公布的分區委員會名單，除不設分區委員會的大埔及北區外，16區共委任1395人，當中無人為現屆區議員，112人屬2019年區議會選舉的落敗者，超過一半報稱代表建制派政黨或團體參選，當中71人爭取連任失敗，包括民建聯葉傲冬、張琪騰、董健莉等。

現時18區滅罪委員會、防火委員會不乏上屆落選的建制派前區議員，單委員會正、副主席已有至少12人屬建制派政黨或團體成員，10人屬上屆落選區議員，如於沙田田心選區競逐連任失敗的新民黨副主席潘國山（見表）。

梁志成：區會變太監

原有「太監」充權

1994年起擔任葵青區議員至今的街工梁志成表示，上述3個委員會均屬地區諮詢委員會，成員由政府委任，不乏地區團體或屋邨互委會成員，過往亦曾委任現屆區議員。梁表示，2019年民主派於區選大捷後，政府罕有沒委任現任區議員進入葵青的地區委員會，他獲委任為防火委員，但在葵青區3個委員會約60名委員中，民主派約佔12分之一，屬「微少數」，對選委選舉難有影響力。梁形容有如「把區議會功能弱化、去政治化，3個會就強化、政治化；區議會變太監，原有的『太監』就充權」。

（新選舉制）