英外相斥違聯合聲明 削港人自由 陳祖為指四大荒謬 法工委：雙普選目標沒變

英國外相藍韜文昨在社交網站發文表示，中國改變香港的選舉制度，明顯違反《中英聯合聲明》，削弱香港人的自由，以及破壞北京的國際義務。

外交署兩辦：完善一國兩制

保障繁榮穩定

外交部駐港特派員公署稱，今次修訂是堅持和完善「一國兩制」制度體系的大事，有利確保香港長期繁榮穩定和維護國家主權，公署對此堅決擁護支持；又稱任何外部干預都阻擋不了一國兩制實踐行穩致遠的歷史步伐。

港澳辦和中聯辦昨日亦發出聲明，稱中央完善香港選舉制度，為香港長治久安提供堅實保障。

陳斥撕破高度自治承諾

港大政治學者陳祖為昨在社交網站批評新政制有「四大荒謬」。他說，首個荒謬之處是選委會部分議席，由政府委任的分區委員會、地區撲滅罪行委員會、地區防火委員會，取代地區直選產生的區議會。

稱特首審核挑戰者資格

角色衝突極明顯

第二個荒謬是，參與審核特首候選人資格的「國家安全委員會」是由特首主持，亦即現任特首審核他的挑戰者或承繼者的資格，「角色衝突極之明顯」。第三個荒謬之處是候選人資格審查委員會作出的決定，不得提起訴訟，明顯違背程序公義。

陳祖為續說，最大的荒謬是由1980年代《基本法》草擬的大規模民意諮詢，變成無限大的主權單方面改變香港政治的遊戲規則，「自己撕破高度自治的承諾」，形容香港政治「不僅沒有循序漸進，連循序漸退也說不上，是突然死亡」。

法工委張勇：五部曲不再適用

全國人大常委會法工委副主任張勇接受新華社訪問，表示設立候選人資格審查委員會，負責審查確認選委會、特首和立法會選舉中的候選人資格，是確保「愛國者治港」得以落實的重要制度安排，稱在徵求意見的過程中，許多內地和香港人士都建議選舉制度應設置「安全閥」，阻止反中亂港者通過選舉制度進入政權機關，確保香港特區的管治權牢牢掌握在「愛國者」手中。

張勇續稱，今次修改選舉制度後，基本法原附件規定的五部曲程序亦不再適用，未來全國人大常委會如果需要修改特首和立法會的產生辦法，將以適當方式徵求香港社會意見，但不再採用五部曲程序，也不存在所謂的「雙軌並行」。他又稱，「雙普選」目標仍然是基本法明文規定和香港民主發展的既定方向，稱完善香港特區選舉制度、全面實現「愛國者治港」後，「香港民主發展的道路會愈走愈順，『雙普選』目標會更早到來」。

明報記者

（新選舉制）