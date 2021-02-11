「比以往更小圈子」 泛民料「300+」不再

社福界選委料勝選難 不再組隊參選

翻查2016年選委選舉（共1200名選委），泛民於社福界全取60席，當中個人票近1.4萬張、團體309票，比例約為45:1。當年選委之一、社會工作者總工會副會長張志偉憶述，當年社總及另外兩團體共出3張名單，均支持民主理念，最終全取60席。他稱當時憑社總提名送法官胡國興入閘特首選舉，造成有競爭選舉。然而，社工界選委會由60席削至30席，當中一半更由「當然」議席產生；另一半由團體票選舉產生。張稱制度「明顯倒退」，民主派代表勝選更困難，縱有人成功當選亦屬少數，「關鍵少數也稱不上」，料界別參選意欲降低、前線社工反對，「我個人認為不會再組隊參選了」。

上屆同樣由非建制派全取30席的資訊科技界，個人票約1.2萬張、團體票僅400張，比例約30:1。該界別於改制中被「科技創新界」取代，30席中一半即15席，由中科院、中工院香港院士「提名」產生；另一半15席由團體票選舉產生。資訊科技界選委黃浩華表示，有關做法直接剝削界別認受性，又稱科技界選民原來有1萬多人，現時「小圈子更小」，由數百張團體票決定，形容「開倒車至10多年前」。黃個人未決定是否競逐連任選委：「要考慮選民意願是否可透過選委表達，而現時更不公，我加入後會否被選民否定及唾棄是最擔心的」。

林鄭：待港局面平穩可納院士等精英

院士：這麼有意義 留給年輕院士吧

特首林鄭月娥表示，期望選舉改革令香港局面平穩後，可吸納院士等的精英。本報昨向其中一名中科院香港院士黃乃正查詢，他說自己已屆70歲，並已退休，「這麼有意義的事情還是留給年輕院士吧」。本報翻查，除外籍及已故院士以外，香港現時的36名中科院及中國工程學院院士，當中超過65％已屆65歲或以上退休年齡，最年長的為現年99歲的諾貝爾物理學獎得獎者楊振寧；最年輕的為南方科技大學生命科學學院院長張明傑，現年55歲。

明報記者

（新選舉制）