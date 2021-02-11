當然選委增逾兩倍 泛民票倉轉團體票 分區會滅罪會防火會佔156席

政府中央委任選委增 林鄭：更符選委會功能

選委會的組成由4個界別增至5個，分別是「工商、金融界」；「專業界」；「基層、勞工和宗教界」；「立法會議員及地區組織」；以及「人大代表、政協、全國性團體香港成員代表」，各佔300席。選委會由負責提名及選舉特首外，新增職權包括可提名及選舉立法會議員等。

增召集人制度 必要時召選委開會

選委會新增召集人制度，負責必要時召集選舉委員會會議，總召集人由擔任國家領導職務的選舉委員會委員擔任。林鄭月娥稱可由政協副主席擔任，但強調目前仍未確定，她稱該總召集人只在選舉期間因不能預期、非常特殊的情况而召開會議，其他時間在管治香港方面無角色。前特首董建華及梁振英目前是政協副主席，屬國家領導人。梁振英稱「現在不知道召集人和總召集人的基本要求，但工作上如果我自己可以擔任，我願意為國家和香港效力」。

分組「大執位」 泛民主導界別議席削半

港澳辦副主任鄧中華接受新華社訪問表示，新增第五界別可強化國家利益的代表，從國家和香港角度考慮問題，作出符合國家和香港的利益。

分組界別的組成「大執位」，新增的分組界別包括有15席的中小企業界；各60席的基層社團和同鄉社團；合共156席港九新界分區委員會、滅罪委員會及防火委員會代表；110席的有關全國性團體香港成員代表。但以往由民主派主導的界別被削去一半議席，例如原本各有30席的教育界及高等教育界，現合併為只有30席的教育界，變相減半，醫學界及衛生服務界都有同樣情况。

此外，分組界別的組成亦有大改動，工商、金融界的部分分組界別，以往由個人及團體混合投票產生，現全由團體投票。過往主要由個人投票產生的專業界別，包括民主派主導的會計、法律、社福界等，各30個議席中，改為一半由團體投票，另一半由與中央關連的指定團體香港代表提名，或由界別的法定機構等負責人任當然選委。整個選委會的當然委員由以往只有人大代表及立法會議員的106席，大增至362席。

教育高教合併成30席 林鄭：何分那麼細？

對於增設由與中央關連的團體提名產生的選委，是否熟悉香港，林太昨回應稱，以提名方法產生選委是現存制度，強調提名者都是香港人，並不是由中央提名，「只是（所屬的）機構與內地有關」。至於教育界與高教界合併成30席，林太反問，「教育就是教育，為什麼要分高教和中、小、幼、特教？」

明報記者

（新選舉制）