特首入閘門檻提高 5界別須各取15提名

總提名人數維持1/8 共188

選委第五界別幾由中央控制

在過去兩屆特首選舉，參選人須獲至少150個提名入閘，門檻即不少於1200人選委會的1/8成員，但無要求參選人要在不同界別取得提名。人大常委會修改《基本法》附件一，特首選舉提名數目雖維持不少於1/8（188個提名），但增設須於五大界別各取得不少於15人提名的門檻。選委會新增的第五界別由港區全國人大代表、政協委員和「有關全國性團體香港成員」的代表組成，基本上全由中央控制。

2012年特首選舉，民主派何俊仁成功入閘，惟他在第一界別的工商界完全沒有選委提名，在專業界別則取得逾百選委提名；而對手唐英年、梁振英則能在4個界別各取至少28個提名，唐在第四界別（政界）取得49%提名、於工商界更取得56%提名。2017年特首選舉，除林鄭月娥外，成功入閘的有前財政司長曾俊華及退休法官胡國興，胡國興未有工商界提名，曾俊華所獲工商界選委提名亦少於10人。

蔡子強：非中央屬意者不可能入閘

蔡子強認為，中央設定要在5個界別各取至少15個提名的要求，令特首選舉安全系數非常高，因若無中央祝福者，不可能在人代政協及全國性團體香港成員組成的第五界別取得提名。

他說，「不知中央會否安全到只能自動當選（即僅一名候選人）」，即使日後特首選舉有競爭，亦只是中央欽定的可陪跑參選人，中央不屬意者根本「無得落場」。

（新選舉制）