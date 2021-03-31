下月交草案 選委9月選立會12月 梁君彥：現屆立會延至年底 暑假續審民生項目

梁：4月中加開會議

梁君彥昨日表示，歡迎人大常委會修訂《基本法》兩項附件。由於政府目標於4月中向立‍法‍會提交條例草案，梁稱立法會將於4月中加開會議，安排首讀該‍法‍案。早前成立的小組委‍員會上周舉行首次會議，今、明兩日亦會開會，他說小組委員會於草案首讀後隨即可轉為法案委員會，詳細審議法案條文。梁君彥稱，立法會選舉今年12月舉行，第六屆立法會任期將延至本年底，並會於暑假繼續開會，審議多項涉及經濟民生的法案和撥款項目。

立會設施重新規劃

料年底完成

下屆立法會議員將由70人增至90人，梁君彥表示，立法會秘書處會檢討和規劃立法會大樓的設施，包括增設會議廳內座位，相信可於年底完成。被問民主派參選機會，梁君彥稱所有愛國愛港、有能力者的參選機會均等。

林鄭月娥昨日致函梁君彥，建議立法會於未來數月繼續運作，指政府計劃提交另外16項法案，包括《個人資料（私隱）（修訂）條例草案》、《醫生註冊（修訂）條例草案》及《業主與租客（綜合）（修訂）條例草案》，以及64個項目的撥款申請，涉款逾1350億元。

林鄭：盼5月底前草案通過

6月做選民登記

另外，林鄭昨於記者會表示，爭取在4月中向立法會提交一條綜合條例草案，修訂本地選舉法律，涉及20多條主體條例和附屬法例，她形容是「一個非常繁重的工作」，但政府會全力以赴；政府希望條例草案能在5月底前完成審議、三讀通過；並於6月做選民登記，她稱經過今次修訂改動部分選民基礎，需要重新做選民登記。

將處理設「關愛隊」電子派票

至於選舉日期，林鄭稱計劃今年9月先舉行選舉委員會選舉，12月舉行第七屆立法會換屆選舉，明年3月舉行特首選舉。她表示，本地立法工作將一同處理為長者或孕婦設「關愛隊」、電子派票等本地法律規定。

林鄭說，很高興聽到梁君彥說會繼續開會至第七屆立法會選舉開始，立法會暑假亦不會像以往一樣有一個很長的休會。她認為，這充分展現了行政、立法應有的互相配合和互相制衡的憲制關係。

明報記者

（新選舉制）